Andrea Valdiri genera críticas en redes por sus recientes declaraciones sobre Yina Calderón

Andrea Valdiri generó diversas reacciones en redes sociales tras su más reciente en vivo con Westcol, donde habló sobre varios temas relacionados con su enfrentamiento contra Yina Calderón en el evento de boxeo Stream Fighters 4.

¿Qué dijo Andrea Valdiri sobre Yina Calderón durante su más reciente en vivo con Westcol?

El pasado jueves 16 de octubre Westcol tuvo como invitada especial en su más reciente en vivo por la plataforma de streaming, Kick, a la barranquillera Andrea Valdiri, quien se enfrentará el próximo sábado con Yina Calderón en el ring de boxeo para medir su técnica y disciplina.

Fuerte declaración de Andrea Valdiri sobre Yina Calderón: “ella es mi fan”. (Foto Canal RCN).

Durante su conversación, la reconocida bailarina profesional mencionó en diversas ocasiones que estaba lista para el gran día, y sobre todo para darle “una muñequera” a la polémica mujer que ha hablado sobre su vida durante los últimos seis años sin razón alguna.

“Vamos a darte una muñequera linda que va a quedar siempre en Internet, mi amor”, fueron una de las tantas afirmaciones que Valdiri lanzó durante este en vivo en el que se conectaron un sin fin de internautas que han estado pendientes sobre el desarrollo de este evento deportivo.

¿Por qué las palabras de Andrea Valdiri generaron rechazo entre algunos internautas?

Las declaraciones de Andrea Valdiri sobre su enfrentamiento con Yina Calderón no habrían sido bien recibidas por los internautas, quienes usaron sus redes sociales para expresar su descontento con la barranquillera. Muchos coincidieron en que la creadora de contenido hablaba con tanta seguridad sobre el combate, que la situación podría dar un giro inesperado.

Andrea Valdiri lanzó advertencia a Yina Calderón. (Fotos Canal RCN)

Comentarios como: “Valdiri, estás hablando mucho”, “El que habla tanto no hace nada” o “Como quisiera que Yina le baje los sumos, alzada esta niña”, fueron algunos de los más destacados en redes sociales.

Cabe resaltar que no solo los internautas han expresado este tipo de opiniones, pues la misma Yina Calderón ha señalado en varias ocasiones que el hecho de que Valdiri presuma su preparación no garantiza que será la ganadora de este esperado enfrentamiento.