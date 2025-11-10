Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Andrea Valdiri en Bogotá: así luce la espectacular casa donde se prepara para el enfrentamiento

Andrea Valdiri ya está en Bogotá y muestra la casa colonial donde se queda mientras se prepara para su combate con Yina Calderón

Andrea Valdiri emociona al revelar que ya está en Bogotá
Andrea Valdiri emociona a fans mostrando su hogar en Bogotá antes del gran enfrentamiento con Yina Calderón (Foto: Canal RCN)

La influencer y bailarina barranquillera Andrea Valdiri sorprendió a sus seguidores al confirmar que ya se encuentra en Bogotá, lista para su esperado enfrentamiento de boxeo contra Yina Calderón, que se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en el Coliseo MedPlus.

¿Cómo luce la casa de Andrea Valdiri mientras se prepara para la enfrentamiento con Yina Calderón?

A través de sus redes sociales, Valdiri compartió imágenes de la habitación donde se hospeda, así como detalles de la vivienda que la recibirá durante su estadía en la capital colombiana.

En las historias de Instagram, la barranquillera mostró una casa de estilo colonial ubicada a las afueras de la capital, con amplios espacios, piscina climatizada y un patio donde incluso se vio a su entrenador coordinando las sesiones de entrenamiento.

Su mamá y sus hijas también la acompañan en esta visita y por supuesto brindarle el apoyo incondicional en el esperado evento, además afirmó con seguridad: "Voy a ganar".

¿Qué dicen los fans sobre la llegada de Andrea Valdiri a Bogotá?

El anuncio de su llegada generó gran expectativa entre sus seguidores, quienes comentaron la emoción por verla lista para el enfrentamiento con la también creadora de contenido Yina Calderón.

Muchos afirmaron recientemente que “hay que ponerse la camiseta tricolor” este 18 de octubre en apoyo a Valdiri

Algunos incluso compararon la expectativa de este enfrentamiento con los capítulos icónicos de Yo soy Betty, la fea, cuando Betty iba a mostrar el balance financiero real de Ecomoda.

Y es que el respaldo no solo proviene de los fans. Varios influencers se han pronunciado a su favor, como La Segura, quien compartió un video con un trend viral, y La Jesuu, quien manifestó apoyo especialmente por la polémica con Yina Calderón.

Recientemente se conoció que Karina García habló sobre los entrenamientos de Andrea Valdiri.

En un reciente en vivo de Karina García expresó su admiración por la disciplina y dedicación de Valdiri en su preparación para el enfrentamiento con Yina Calderón.

Por su parte, Karina García también continúa con su entrenamiento para su enfrentamiento con la mexicana Karely Ruiz, que será el mismo día que el de Andrea Valdiri y Yina Calderón.

