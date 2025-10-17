Andrea Valdiri confesó cuál sería su reacción su Yina Calderón le llega a ganar

La influenciadora Andrea Valdiri reveló cuál sería su reacción en caso de que la empresaria Yina Calderón le llegue a ganar en su enfrentamiento en 'Stream Fighters 4'.

¿Qué pasaría si Yina Calderón le gana a Andrea Valdiri?

La barranquillera estuvo en una transmisión en vivo junto al streamer Westcol, con quien habló sobre el evento de boxeo, que tiene a la expectativa a muchos de sus fanáticos.

El paisa cuestionó a Andrea Valdiri sobre la posibilidad que hay de que Yina Calderón le pueda ganar en el ring, a lo que ella señaló que no pasaría nada, pues se siente ganadora desde el primer minuto que asumió el reto.

"Bacano, me dieron mi madrazo, melo, ¿uno qué puede hacer? hay veces que se gana y otras veces que se pierde. Yo siento que gané desde el primer día que comencé con disciplina, que me paré en la raya, ya pa' mí yo siento que gané, no es un tema de un título o cinturón, pero ya con todo lo que he hecho ya soy la ver**", dijo.

Señaló que siente bastante presión porque son muchos los que están esperando que ella gane.

¿Qué dijo Westcol sobre si Yina Calderón llega a ganar?

El streamer le confesó que si Yina Calderón llega a ganar el mundo se pone al revés porque nadie se espera que ella le gane a Andrea Valdiri.

"Si eso llega a pasar esa mujer hace historia y nos toca hacerle un monumento y guardar silencio", agregó.

Ante sus palabras, Andrea Valdiri indicó que todo puede pasar, pero aseguró que ella será la ganadora.

Westcol le señaló que en el boxeo cualquier cosa puede suceder, pero ella comentó que, se ha preparado bastante para que ese momento pase y pueda salir victoriosa.

Asimismo, ambos indicaron que esperan que Yina Calderón no sabe del enfrentamiento por un tema de pesaje, el cual realizarán en la noche de este viernes 17 de octubre.

Cabe recordar que, el enfrentamiento en el ring de boxeo será este sábado 18 de octubre en el Coliseo Live en Bogotá.