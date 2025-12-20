Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ana María Estupiñán reveló sorprendente detalle del cuarto de su bebé

Ana María Estupiñán mostró cómo está quedando el cuarto de su hijo tras su avanzado embarazo.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Ana María Estupiñán
Ana María Estupiñán mostró el cuarto de su bebé/Canal RCN

La actriz Ana María Estupiñánreveló a sus miles de fanáticos cómo está quedando el cuarto de su hijo Emmanuel, fruto de su matrimonio Matías Bylin.

Artículos relacionados

¿Cómo es el cuarto del hijo de Ana María Estupiñán?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi dos millones de seguidores, compartió un video en el que mostró que decidió que una artista pintara el cuarto de su pequeño en su casa.

En la grabación se ve junto a su esposo enseñando lo felices que están con cada detalle para su pequeño.

Ana maria estupiñán sobre su bebe

Posteriormente, enseñaron a la artista en el proceso de creación para luego revelar la reacción al ver el resultado.

Según confesó la actriz ella quería un cuarto tipo Safari, mientras que su esposo lo quería con dinosaurios, por lo que, acordaron que en sus primeros años lo dejaran tipo safari y luego de algunos años lo cambiaran a los dinosaurios, donde él sea más consciente de lo que ve a su alrededor.

"No pudimos tener a alguien mejor para pintar el cuarto de nuestro bebé, estamos felices con lo que hiciste. Isa te queremos! Miren y me cuentan qué les pareció", escribió en la descripción de la publicación.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el cuarto del bebé de Ana María Estupiñán?

Luego de su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde sus fanáticos le destacaron lo bien que quedó el cuarto y además indicaron lo grande que está su barriguita.

Ana maria estupiñan en su avanzado embarazo

Muchos resaltaron la gran decisión que tomaron y destacaron el arte de la artista, quien es prima de la actriz y les ayudó para dejarles las paredes como ellos querían.

Artículos relacionados

Por ahora, la actriz Ana María Estupiñán sigue disfrutando de cada momento de esta etapa que tanto soñó por muchos años luego de no lograr quedar en embarazo.

Sus seguidores han sido testigos de importantes momentos de su embarazo, generando gran expectativa tras el nacimiento del bebé y poder conocer a quién se parece más.

Por lo pronto, la actriz continúa compartiendo detalles con sus seguidores y celebrando estas fechas decembrinas en familia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Maluma celebra el cumpleaños de su hermana y su hija París también participa en celebración de su tía. Maluma

Maluma desea feliz cumpleaños a su hermana con tierna postal juntos y su hija París también celebra

El cantante paisa Maluma no dejó pasar por alto una fecha muy especial tanto para él como para su familia. Su hija París también encantó con su felicitación.

Karen Sevillano Karen Sevillano

Karen Sevillano enamoró a todos con cautivador outfit

Karen Sevillano dejó cautivados a miles de sus seguidores en redes sociales con elegante outfit.

Elsie Hewitt expresó su felicidad y gratitud tras convertirse en madre por primera vez. Kim Kardashian

Ex de Kim Kardashian se convierte en papá y presenta a su bebé en redes

Pete Davidson sorprendió al anunciar el nacimiento de su primera hija junto a Elsie Hewitt, compartiendo imágenes y mensajes llenos de emoción.

Lo más superlike

Alejandro Estrada se vuelve viral. Alejandro Estrada

¿Irreconocible? Así lucía Alejandro Estrada hace 20 años cuando comenzó en la actuación

Alejandro Estrada se hace viral en redes con fotos de hace 20 años, cuando iniciaba su carrera actoral en Bogotá.

Paola Jara compartió foto de Emilia Jessi Uribe

Jessi Uribe mostró el momento más tierno de Paola Jara y su hija

El ayuno nocturno reduce la glucosa en sangre, haciendo que el cerebro pida energía rápida al despertar. Salud

¿Por qué al despertar queremos comer algo dulce? Esto dicen los expertos

Christian Nodal y Julieta Emilia Cazzuchelli asisten a la 35° Premio Lo Nuestro en el Miami-Dade Arena. Christian Nodal

Juez mexicano acepta demanda de Nodal contra Cazzu por manutención

Miss Cuba revela cómo Miss Universo logró unir a sus padres ocho años después del divorcio Miss Universo

Miss Cuba sorprende al confesar que Miss Universo unió a sus padres tras años separados