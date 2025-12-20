Ana María Estupiñán reveló sorprendente detalle del cuarto de su bebé

La actriz Ana María Estupiñánreveló a sus miles de fanáticos cómo está quedando el cuarto de su hijo Emmanuel, fruto de su matrimonio Matías Bylin.

¿Cómo es el cuarto del hijo de Ana María Estupiñán?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi dos millones de seguidores, compartió un video en el que mostró que decidió que una artista pintara el cuarto de su pequeño en su casa.

En la grabación se ve junto a su esposo enseñando lo felices que están con cada detalle para su pequeño.

Posteriormente, enseñaron a la artista en el proceso de creación para luego revelar la reacción al ver el resultado.

Según confesó la actriz ella quería un cuarto tipo Safari, mientras que su esposo lo quería con dinosaurios, por lo que, acordaron que en sus primeros años lo dejaran tipo safari y luego de algunos años lo cambiaran a los dinosaurios, donde él sea más consciente de lo que ve a su alrededor.

"No pudimos tener a alguien mejor para pintar el cuarto de nuestro bebé, estamos felices con lo que hiciste. Isa te queremos! Miren y me cuentan qué les pareció", escribió en la descripción de la publicación.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el cuarto del bebé de Ana María Estupiñán?

Luego de su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde sus fanáticos le destacaron lo bien que quedó el cuarto y además indicaron lo grande que está su barriguita.

Muchos resaltaron la gran decisión que tomaron y destacaron el arte de la artista, quien es prima de la actriz y les ayudó para dejarles las paredes como ellos querían.

Por ahora, la actriz Ana María Estupiñán sigue disfrutando de cada momento de esta etapa que tanto soñó por muchos años luego de no lograr quedar en embarazo.

Sus seguidores han sido testigos de importantes momentos de su embarazo, generando gran expectativa tras el nacimiento del bebé y poder conocer a quién se parece más.

Por lo pronto, la actriz continúa compartiendo detalles con sus seguidores y celebrando estas fechas decembrinas en familia.