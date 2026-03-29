Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ana Karina Soto vivió angustiante momento tras perder un diente: así lo reveló

La presentadora Ana Karina Soto aseguró que fue "una tragedia" esta situación que vivió días atrás y que casi le impide estar en televisión.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Ana Karina Soto en el after de La casa de los famosos Colombia 2024.
Ana Karina Soto contó su testimonio tras perder uno de sus dientes. Foto | Canal RCN.

Ana Karina Soto, una de las presentadoras que hace parte del equipo de Buen día Colombia, recientemente capturó la atención en rede sociales al compartir que, días atrás, sufrió un incidente que la llevó a perder uno de sus dientes.

Artículos relacionados

¿Qué le pasó a Ana Karina Soto, presentadora de Buen día Colombia?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida presentadora colombiana ha construido una sólida comunidad de millones de seguidores, causó impresión al contar su testimonio de cómo vivió esta inesperada pérdida que incluso la llevó a contemplar la idea de pedir vacaciones en el Canal.

Artículos relacionados

"Hola, soy Ana Karina Soto y perdí un diente. Ya se podrán imaginar cómo me sentí cuando perdí ese diente... me sentí insegura, me dio miedo perder un diente, es algo difícil y complicado de asimilar", señaló.

Artículos relacionados

De acuerdo con su relato, en ese momento sintió angustia e incertidumbre, especialmente por su trabajo, ya que todos los días presenta en dos programas de televisión, por lo que esta situación se se le convirtió en un completo drama, en sus palabras "una tragedia".

Ana Karina Soto en Buen día Colombia.
Ana Karina Soto preocupó tras revelar que sufrió la pérdida de un diente. Foto | Canal RCN.

¿Ana Karina Soto perdió un diente? Este fue su testimonio

Y aunque en un principio no supo qué hacer, afortunadamente escuchó los consejos de su esposo, Alejandro Aguilar, quien le dijo que de inmediato acudiera a un profesional en el tema para que le ayudara a resolver lo antes posible este inconveniente.

Dicho esto, la cucuteña se mostró aliviada de poder contarles a sus seguidores que gracias a la ayuda de su odontólogo de confianza, pudo solucionar este incidente, y lo mejor, en el menor tiempo posible, pues según lo comentó, en cuestión de horas lograron hacer un implante.

"Al día siguiente salí de su consultorio como si nada hubiera pasado. Nadie lo notó. Ni yo misma podía creerlo", aseguró Ana Karina.

Al culminar el video en el que dio a conocer lo sucedido, la presentadora del matutino del Canal RCN se mostró completamente satisfecha con los resultados obtenidos, pero sobre todo por la efectividad con la que pudo atender esta situación que, en su momento, le generó tanta preocupación.

Ana Karina Soto en el set de La casa de los famosos Colombia.
Ana Karina Soto perdió un diente: así lo reveló. Foto | Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Influencer Mia Ventura es acusada de robar hombres por medio de app de citas Influencers

Famosa influencer es acusada de usar app de citas para robar hombres, ¿de quién se trata?

Una famosa influencer fue acusada de usar varias app de citas para engañar y robar a hombres, generando sorpresa en redes sociales.

Jenny López y Jhonny Rivera en los Premios Nuestra Tierra. Jhonny Rivera

Jenny López vivió incómoda situación debido a una estricta regla en Dubái: esto fue lo que sucedió

Mientras se encuentra disfrutando de su luna de miel con Jhonny Rivera, Jenny López contó detalles de este incómodo momento que vivió.

Marilyn Patiño y Karola en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Karola y Marilyn protagonizaron inesperada escena en La casa de los famosos: ¿hubo beso?

En medio del sábado de fiesta, Karola y Marilyn Patiño fueron captadas por las cámaras bastante cercanas durante una dinámica.

Lo más superlike

J Balvin causó preocupación en redes al lanzarse de un tobogán de colores J Balvin

J Balvin se lanzó de tobogán de colores y generó preocupación, ¿fue el mismo donde murió una joven?

J Balvin se lanzó de un tobogán de colores y generó preocupación entre sus seguidores, pues una joven murió en uno en Norte de Santander.

Valentino Lázaro le confiesa a Alejandro Estrada si le gusta La casa de los famosos

¿Valentino Lázaro le gusta Alejandro Estrada? Esto confesó el bailarín en La casa de los famosos

Joven genera sensación en redes sociales por su parecido con Richard Ríos Viral

Joven causa furor en redes sociales por su impresionante parecido con Richard Ríos

Dulce María de RBD se convirtió en madre por segunda vez: con video confirmó el nacimiento de su bebé Dulce María

Dulce María de RBD se convirtió en madre por segunda vez: con video confirmó el nacimiento de su bebé

Kika Nieto reveló que casi padece de ortorexia Salud

¿Qué es la ortorexia, el trastorno que confesó casi desarrollar Kika Nieto?