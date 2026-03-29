Ana Karina Soto vivió angustiante momento tras perder un diente: así lo reveló

Ana Karina Soto, una de las presentadoras que hace parte del equipo de Buen día Colombia, recientemente capturó la atención en rede sociales al compartir que, días atrás, sufrió un incidente que la llevó a perder uno de sus dientes.

¿Qué le pasó a Ana Karina Soto, presentadora de Buen día Colombia?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida presentadora colombiana ha construido una sólida comunidad de millones de seguidores, causó impresión al contar su testimonio de cómo vivió esta inesperada pérdida que incluso la llevó a contemplar la idea de pedir vacaciones en el Canal.

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"Hola, soy Ana Karina Soto y perdí un diente. Ya se podrán imaginar cómo me sentí cuando perdí ese diente... me sentí insegura, me dio miedo perder un diente, es algo difícil y complicado de asimilar", señaló.

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De acuerdo con su relato, en ese momento sintió angustia e incertidumbre, especialmente por su trabajo, ya que todos los días presenta en dos programas de televisión, por lo que esta situación se se le convirtió en un completo drama, en sus palabras "una tragedia".

Ana Karina Soto preocupó tras revelar que sufrió la pérdida de un diente. Foto | Canal RCN.

¿Ana Karina Soto perdió un diente? Este fue su testimonio

Y aunque en un principio no supo qué hacer, afortunadamente escuchó los consejos de su esposo, Alejandro Aguilar, quien le dijo que de inmediato acudiera a un profesional en el tema para que le ayudara a resolver lo antes posible este inconveniente.

Dicho esto, la cucuteña se mostró aliviada de poder contarles a sus seguidores que gracias a la ayuda de su odontólogo de confianza, pudo solucionar este incidente, y lo mejor, en el menor tiempo posible, pues según lo comentó, en cuestión de horas lograron hacer un implante.

"Al día siguiente salí de su consultorio como si nada hubiera pasado. Nadie lo notó. Ni yo misma podía creerlo", aseguró Ana Karina.

Al culminar el video en el que dio a conocer lo sucedido, la presentadora del matutino del Canal RCN se mostró completamente satisfecha con los resultados obtenidos, pero sobre todo por la efectividad con la que pudo atender esta situación que, en su momento, le generó tanta preocupación.