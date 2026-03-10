Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ana Karina Soto conmueve al mostrar a su hermana en el hospital y pedir oraciones: “Estamos contigo”

Ana Karina Soto comparte imágenes desde hospital y dedica emotivo mensaje a su hermana tras su delicado estado de salud.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Ana Karina Soto comparte imágenes desde hospital y conmueve con mensaje a su hermana
Ana Karina Soto revela difícil momento de su hermana en el hospital. (Foto: Canal RCN y Freepik)

La presentadora de Buen día, Colombia, Ana Karina Soto conmovió a sus seguidores en redes sociales luego de compartir varias imágenes relacionadas con el estado de salud de su hermana, quien se encuentra hospitalizada.

Artículos relacionados

¿Qué mostró Ana Karina Soto sobre la situación de su hermana?

A través una publicación, Ana Karina Soto compartió algunas fotografías tomadas desde el hospital donde permanece su hermana que llamaron la atención por lo que compartió.

En una de las imágenes se observa el letrero de Unidad de Cuidados Intensivos, lo que llamó la atención de los internautas. En otra de las fotografías, la presentadora aparece tomada de la mano con su hermana.

Artículos relacionados

Tras la publicación, los millones de seguidores le han enviado sus mensajes de aliento y apoyo en medio de la difícil momento que atraviesa.

Ana Karina Soto comparte imágenes desde hospital y conmueve con mensaje a su hermana
Ana Karina Soto revela difícil momento de su hermana en el hospital . (Foto: Canal RCN)

Además de las imágenes, Ana Karina Soto compartió un extenso mensaje en el que expresó lo que han vivido durante los últimos días junto a su familia.

En su publicación, Ana Karina Soto expresó que han sido días complejos para su familia y señaló que han enfrentado momentos de “miedo, incertidumbre, lágrimas y tristeza”, pero también de esperanza, fe y fortaleza.

¿Qué mensaje dedicó Ana Karina Soto a su hermana?

En el mensaje, la presentadora de Buen día, Colombia elogió especialmente la actitud de su hermana frente a esta situación, a quien calificó como una mujer fuerte y valiente.

Artículos relacionados

“Mi hermanita linda… estas semanas han sido una prueba dura, de esas que llegan sin avisar y nos sacuden el alma”.

Ana Karina también explicó que su familia se mantiene acompañando de cerca a su hermana durante este proceso y mencionó que varios de sus seres queridos permanecen atentos a su evolución.

Ana Karina Soto comparte imágenes desde hospital y conmueve con mensaje a su hermana
Ana Karina Soto revela difícil momento de su hermana en el hospital . (Foto: Canal RCN)

Asimismo, indicó que mantienen la esperanza en su pronta recuperación e hizo referencia a su fe y a la confianza que tienen en que podrá superar este momento.

“Confiamos en que Dios, la Virgencita de Torcoroma, los médicos y las enfermeras ayudarán a que pronto salga adelante”, expresó.

Finalmente, Ana Karina Soto aprovechó la publicación para agradecer los mensajes de apoyo que ha recibido por parte de seguidores y personas cercanas.

“Les agradezco sus oraciones para que mi hermanita pronto salga bien de esta situación. Amén.”

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sofía Jaramillo habló de su vínculo. La casa de los famosos

¿Oportunidad en el amor? Sofía Jaramillo confesó si saldría o no con el puertorriqueño Jay Torres

Sofía Jaramillo sorprendió al hablar de su vínculo con Jay Torres tras su paso por La casa de los famosos Colombia.

Melissa Gate

Fan de Melissa Gate expuso la reacción que tuvo con él al encontrársela en la calle y pedirle un saludo

Un fan de Melissa Gate expuso en redes la reacción que tuvo la influencer cuando se la encontró en la calle y le pidió un saludo.

Aida Victoria Merlano expuso situación en pareja Aída Victoria Merlano

Aída Victoria Merlano destapó dura situación que vivió con expareja: todo quedó en video

Aida Victoria Merlano publicó video que dejó ver el tormento que vivió en pasada relación: "Ya no duele".

Lo más superlike

Sale a la luz psicofonía de mujer que falleció en el tobogán y Ayda Valencia opina: ¿qué suena? Talento nacional

Sale a la luz psicofonía de mujer que falleció tras caer de tobogán y Ayda Valencia opina: ¿qué suena?

Tras el fallecimiento de Camila García, quien cayó de un tobogán en Norte de Santander, sale a la luz una psicofonía del video.

Reacción de Iván Zuleta al llegar a velorio de su sobrina Talento nacional

La dolorosa reacción de Iván Zuleta al llegar al velorio de su sobrina Daniela Zuleta

Los participantes de La casa de los famosos Colombia 3, recrearon una escena. La casa de los famosos

Los participantes de La casa de los famosos recrearon una icónica escena de Yo soy Betty, la fea

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?