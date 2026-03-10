Ana Karina Soto conmueve al mostrar a su hermana en el hospital y pedir oraciones: “Estamos contigo”

La presentadora de Buen día, Colombia, Ana Karina Soto conmovió a sus seguidores en redes sociales luego de compartir varias imágenes relacionadas con el estado de salud de su hermana, quien se encuentra hospitalizada.

¿Qué mostró Ana Karina Soto sobre la situación de su hermana?

A través una publicación, Ana Karina Soto compartió algunas fotografías tomadas desde el hospital donde permanece su hermana que llamaron la atención por lo que compartió.

En una de las imágenes se observa el letrero de Unidad de Cuidados Intensivos, lo que llamó la atención de los internautas. En otra de las fotografías, la presentadora aparece tomada de la mano con su hermana.

Tras la publicación, los millones de seguidores le han enviado sus mensajes de aliento y apoyo en medio de la difícil momento que atraviesa.

Ana Karina Soto revela difícil momento de su hermana en el hospital . (Foto: Canal RCN)

Además de las imágenes, Ana Karina Soto compartió un extenso mensaje en el que expresó lo que han vivido durante los últimos días junto a su familia.

En su publicación, Ana Karina Soto expresó que han sido días complejos para su familia y señaló que han enfrentado momentos de “miedo, incertidumbre, lágrimas y tristeza”, pero también de esperanza, fe y fortaleza.

¿Qué mensaje dedicó Ana Karina Soto a su hermana?

En el mensaje, la presentadora de Buen día, Colombia elogió especialmente la actitud de su hermana frente a esta situación, a quien calificó como una mujer fuerte y valiente.

“Mi hermanita linda… estas semanas han sido una prueba dura, de esas que llegan sin avisar y nos sacuden el alma”.

Ana Karina también explicó que su familia se mantiene acompañando de cerca a su hermana durante este proceso y mencionó que varios de sus seres queridos permanecen atentos a su evolución.

Asimismo, indicó que mantienen la esperanza en su pronta recuperación e hizo referencia a su fe y a la confianza que tienen en que podrá superar este momento.

“Confiamos en que Dios, la Virgencita de Torcoroma, los médicos y las enfermeras ayudarán a que pronto salga adelante”, expresó.

Finalmente, Ana Karina Soto aprovechó la publicación para agradecer los mensajes de apoyo que ha recibido por parte de seguidores y personas cercanas.