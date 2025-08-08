Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ana del Castillo se hizo tatuaje de Diomedes Díaz y lo mostró en concierto

Ana del Castillo sorprendió al público al mostrar un tatuaje con el rostro de Diomedes Díaz en plena presentación musical.

Ana del Castillo se hizo tatuaje de Diomedes Díaz
Ana del Castillo sorprendió al público al mostrar un tatuaje con el rostro de Diomedes Díaz / (Foto de AFP)

En uno de sus recientes conciertos, la cantante vallenata Ana del Castillo captó la atención del público al revelar un tatuaje en honor a Diomedes Díaz. El momento, registrado por asistentes y difundido en redes sociales, ha generado una ola de reacciones que van desde la admiración hasta la polémica.

¿Cómo es el tatuaje de Ana del Castillo en honor a Diomedes Díaz?

Durante su presentación, la artista levantó la bota de su pantalón para mostrar, en la parte inferior de su pierna derecha, un tatuaje con el rostro del recordado “Cacique de La Junta”.

“Yo tengo a Diomedes Díaz hasta en la canilla”, afirmó frente a su público

La cantante ha expresado en varias ocasiones que siente una conexión especial con el intérprete, al punto de considerarse como una hija simbólica. Además, es conocida por incluir canciones de Diomedes Díaz en su repertorio, manteniendo vivo su legado musical.

¿Qué dijeron los seguidores sobre el tatuaje de Ana del Castillo?

El video del momento se viralizó rápidamente, acumulando comentarios divididos en redes sociales. Algunos internautas afirmaron que se trató de un acto de autenticidad y cariño, mientras que otros lo consideraron una demostración excesiva de admiración.

Frases como “confunde fanatismo con admiración” o “ni así los diomedistas la van a querer” se mezclaron con mensajes de apoyo que aplaudieron su devoción y destacaron el cariño que la cantante mantiene hacia la memoria del “Cacique de La Junta”.

¿Cuál fue el otro tatuaje que Ana del Castillo decidió borrar?

Este no es el único tatuaje de la cantante que ha dado de qué hablar. Meses atrás, compartió en redes el proceso de eliminación de un diseño que conmemoraba su relación con el médico Steven García. Según explicó, la decisión simbolizó el cierre de un ciclo personal y el inicio de una nueva etapa.

Ana del Castillo sorprende al público por sus tatuajes
Ana del Castillo es tendencia nuevamente por sus tatuajes / (Foto de AFP)

El procedimiento, realizado con láser, fue descrito por la propia artista como más doloroso que el momento en que se lo hizo. La publicación también generó comentarios y reforzó su imagen de cercanía con el público, ya que suele compartir aspectos de su vida con sus seguidores.

La historia de Ana del Castillo y su tatuaje dedicado a Diomedes Díaz se suma a los momentos que han marcado su trayectoria, combinando su carrera musical con gestos que conectan con su audiencia y generan conversación en redes sociales.

