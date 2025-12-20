Ana del Castillo detuvo concierto y protagonizó inesperado momento, ¿qué le pasó?

E

n los últimos días, Ana del Castillonuevamente captó la atención en redes sociales tras protagonizar un divertido momento que no pasó desapercibido por los internautas, pues detuvo uno de sus recientes conciertos para hacer una particular búsqueda.

¿Por qué Ana del Castillo llamó la atención en redes sociales? Esto sucedió

A través de plataformas digitales, empezó a circular el momento exacto en el que la reconocida cantante decidió detener su show para buscar a los padres de un niño que se encontraba perdido.

"Hay un niño perdido, Gregorio Baena, donde están los responsables, donde esta la mamá", dijo la intérprete con el micrófono en una mano mientras sujetaba al menor con la otra y se desplazaba por el escenario.

Sin embargo, el instante que terminó desatando risas entre los asistentes al concierto, fue cuando de repente, la artista costeña empezó a entonar un fragmento de una composición bastante famosa.

"Yo quiero que a mí me quieran, yo quiero tener un nombre", fue la parte que Ana cantó frente al público presente.

La razón por la que Ana del Castillo llamó la atención en redes sociales. Foto | AFP / JORGE GUERRERO.

¿Qué pasó con Ana del Castillo y por qué capturó la atención en redes sociales?

Como era de esperarse, este hecho provocó una ola de reacciones entre los seguidores de la cantante, pues no es la primera vez que se convierte en el foco de atención, especialmente por su sentido del humor y su personalidad.

"Ana te amo", "Yo la amo jajajajaja", "Me encanta, ella y sus ocurrencias", " Jajajajajaja ay no, me alegraste mi día, pensé me iba a dormir aburrida", "Diomedes Díaz no reencarnó en hombre, reencarnó en Ana del Castillo", son algunos de los divertidos comentarios que se pueden leer.

Y aunque en la comentada publicación no se deja claro si los padres del niño llegaron de inmediato a recogerlo, lo que sí es un hecho es que este instante fue motivo de risas no solo entre los que estuvieron en el lugar, sino también en aquellos que tuvieron la posibilidad de verlos en sus pantallas.

Fiel a su espontaneidad, la cantante frecuentemente saca sonrisas a sus fanáticos, quienes conocen a la perfección su forma de ser.