Altafulla sorprendió y genera dudas al aparecer completamente calvo: así luce

Andrés Altafulla no ha parado de ser tema de conversación en las últimas semanas tras su ruptura con la modelo Karina García y recientemente por su nuevo look.

¿Altafulla se rapó por completo la cabeza? Así luce

El cantante fue noticia recientemente tras mostrarles a sus seguidores que había decidido renovar su look por completo tras su ruptura con Karina García.

Andrés Altafulla mostró que se quitó por completo su barba y lució su piel limpia, una decisión que dividió opiniones entre sus seguidores, ya que para muchos se quitó varios años de encima y para otros no fue la mejor decisión.

En medio de este debate por su nuevo estilo, el cantante volvió a generar controversial al compartir una foto en la que se mostró completamente calvo.

Altafulla compartió una imagen en sus historias donde se le ve completamente rapado, algo que tomó por sorpresa a sus fanáticos.

Altafulla apareció completamente calvo en redes. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué Altafulla apareció completamente calvo en redes sociales?

Aunque la imagen se ve bastante real, muchos aseguran que el cantante podría haber usado un filtro para parecer completamente rapado.

El artista no ha dado declaraciones oficiales sobre si en realidad se rapó o si usó algún tipo de filtro, pero en los comentarios de su publicación muchos empezaron a debatir sobre qué tal se ve el artista con ese look.

Por un lado varios aseguraron que el artista se vería bien con ese estilo dejándose la barba de nuevo y por otro lado, algunos de sus seguidores le pidieron que siga con su cabello de mediano largo y tinturado.

¿Cómo reaccionó Karina García al nuevo look de Altafulla?

La imagen de Altafulla completamente calvo ha provocado gran revuelo en redes sociales y muchos han estado a la expectativa de ver la reacción de Karina García, su expareja.

Sin embargo, hasta el momento la modelo antioqueña no se ha pronunciado al respecto sobre el nuevo estilo de su expareja, cabe resaltar que Karina lo dejó de seguir en sus redes sociales.

Por su parte, Karina se ha mostrado enfocada únicamente en sus entrenamientos para el combate de boxeo contra la mexicana Karely Ruiz en Stream Fighters 4 de WestCol.