Karina García confesó que enfrenta un problema de salud que afecta su corazón

Karina García encendió las alarmas entre sus seguidores al revelar la afección médica que sufrió previo a su enfrentamiento con Karely Ruiz.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Karina García preocupó a sus seguidores al revelar que sufre taquicardia
Karina García contó que sufre afección cardiaca. (Fotos Canal RCN y Freepik)

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Karina García, sorprendió al revelar en las últimas horas que tuvo una afección médica en medio de sus entrenamientos para el enfrentamiento de boxeo contra Karely Ruiz.

¿Cuál es la afección médica que Karina García reveló que sufre?

La modelo antioqueña lleva preparándose en los últimos meses para su enfrentamiento de boxeo con la mexicana Karely Ruiz en el evento "Stream Figthers 4" organizado por WestCol.

Karina García se ha dejado ver enfocada en sus entrenamientos, los cuales han sido bastante exigentes e intensos, algo que al parecer le jugó una mala pasada con su salud.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia preocupó a sus seguidores tras confesar en sus redes sociales que está atravesando un inesperado percance de salud.

Karina confesó a través de un tuit en su cuenta de X que le detectaron taquicardia, una afección médica que acelera los latidos del corazón.

Karina García contó que sufre taquicardia
Karina García contó que le dio taquicardia. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Karina García podría cancelar su enfrentamiento con Karely Ruiz por la taquicardia?

Como era de esperarse esta revelación de Karina García preocupó a sus seguidores, quienes de inmediato le empezaron a enviar mensajes en donde le pedían que pusiera su salud por encima de cualquier cosa y que aunque no era algo tan grave podría ser una alerta.

Asimismo, muchos le empezaron a indagar a la modelo si esta afección cardiaca podría poner en riesgo su enfrentamiento con la mexicana.

A pesar de la preocupación, Karina aseguró que está bien y que se mantiene enfocada en su recuperación y en llegar en óptimas condiciones al enfrentamiento contra Karely Ruiz, un evento que ha generado gran expectativa en redes sociales por la rivalidad entre ambas.

¿Qué es la taquicardia, afección médica que Karina García sufrió?

La taquicardia según expertos médicos y portales de salud, es una condición en la que el corazón supera los 100 latidos por minuto en reposo.

Puede ser provocada por factores como el estrés, la ansiedad, la falta de descanso o problemas cardíacos. En la mayoría de los casos, los médicos recomiendan reposo, manejo del estrés y exámenes especializados para determinar la causa exacta.

Los especialistas señalan que esta afección que sufrió Karina García no siempre es peligrosa, pero cuando ocurre con frecuencia o sin una causa aparente, puede requerir atención médica inmediata. En casos graves, puede provocar mareos, dificultad para respirar o incluso desmayos.

Karina García
Karina García sigue firme para su enfrentamiento de boxeo. (Foto del Canal RCN)
