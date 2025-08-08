Altafulla sorprendió con inesperado detalle en su celular: Karina García involucrada

Andrés Altafulla, ganador de La casa de los famosos Colombia, volvió a dar de qué hablar tras presumir un inesperado detalle en su celular que involucraba directamente a Karina García, su actual pareja sentimental.

Artículos relacionados Talento internacional Actor murió al defender a una mujer mientras paseaba a su perro en Estados Unidos

¿Cuál fue el detalle que Altafulla presume en su celular y qué tiene que ver Karina García?

Hace pocas horas, Altafulla y Ornella Sierra, exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, dejaron ver que estaban juntos, al parecer por temas laborales. En medio de su interacción, la presentadora dejó en evidencia un detalle inesperado en el celular del cantante que involucraba directamente a Karina García, su pareja.

Altafulla presumió la funda de su celular: Karina García aparece en ella. (Foto Canal RCN).

Y es que el joven artista estaría más enamorado que nunca, a tal punto de demostrar que Karina García está siempre cerca de él, aunque no sea de manera presencial. El artista lleva en su celular una funda con una fotografía del rostro de la influenciadora.

Artículos relacionados Claudia Bahamón Claudia Bahamón y Michelle Rouillard tuvieron discusión en MasterChef: "Jugando a la mala"

La encargada de mostrar este detalle en redes sociales fue Ornella Sierra, por medio de sus historias de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, generando cientos de reacciones entre los internautas que elogiaron el detalle que el cantante tuvo con su pareja.

¿Cómo inició la relación entre Karina García y Altafulla?

Vale la pena destacar que la pareja inició su relación al interior de La casa de los famosos Colombia poco después de que Altafulla ingresara al reality. Pese al amor que ambos sentían y el apoyo fugaz que tuvieron por parte de sus compañeros, su relación se convirtió rápidamente en una amen*za para todos, convirtiéndolos así en un objetivo para ser eliminados.

Altafulla exhibe funda de celular con diseño especial de Karina García. (Foto Canal RCN).

Pese a las complicaciones que tuvieron dentro del reality de la vida en vivo y tras salir victoriosos de él, Karina García y Altafulla han demostrado que su amor era real, pues desde entonces han permanecido juntos apoyándose en sus respectivos proyectos profesionales y personales.

Artículos relacionados Karina García Karina García sorprendió con cambio en su cuerpo: así luce ahora

Por un lado, Karina debutó como presentadora de televisión, además de lanzar su propia línea de ropa deportiva, mientras que Altafulla ya ha realizado varios conciertos y lanzado diversas canciones.