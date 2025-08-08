Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Altafulla sorprendió con inesperado detalle en su celular: Karina García involucrada

Altafulla reveló un detalle inesperado en su celular que involucra a Karina García y encantó a sus seguidores.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Altafulla y Karina
Altafulla dejó ver un detalle en su celular que involucra a Karina García. (Foto Canal RCN).

Andrés Altafulla, ganador de La casa de los famosos Colombia, volvió a dar de qué hablar tras presumir un inesperado detalle en su celular que involucraba directamente a Karina García, su actual pareja sentimental.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el detalle que Altafulla presume en su celular y qué tiene que ver Karina García?

Hace pocas horas, Altafulla y Ornella Sierra, exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, dejaron ver que estaban juntos, al parecer por temas laborales. En medio de su interacción, la presentadora dejó en evidencia un detalle inesperado en el celular del cantante que involucraba directamente a Karina García, su pareja.

Altafulla presume funda de celular y Karina García sorprende con su inesperada aparición
Altafulla presumió la funda de su celular: Karina García aparece en ella. (Foto Canal RCN).

Y es que el joven artista estaría más enamorado que nunca, a tal punto de demostrar que Karina García está siempre cerca de él, aunque no sea de manera presencial. El artista lleva en su celular una funda con una fotografía del rostro de la influenciadora.

Artículos relacionados

La encargada de mostrar este detalle en redes sociales fue Ornella Sierra, por medio de sus historias de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, generando cientos de reacciones entre los internautas que elogiaron el detalle que el cantante tuvo con su pareja.

¿Cómo inició la relación entre Karina García y Altafulla?

Vale la pena destacar que la pareja inició su relación al interior de La casa de los famosos Colombia poco después de que Altafulla ingresara al reality. Pese al amor que ambos sentían y el apoyo fugaz que tuvieron por parte de sus compañeros, su relación se convirtió rápidamente en una amen*za para todos, convirtiéndolos así en un objetivo para ser eliminados.

Altafulla mostró la funda de su celular donde aparece Karina García claramente
Altafulla exhibe funda de celular con diseño especial de Karina García. (Foto Canal RCN).

Pese a las complicaciones que tuvieron dentro del reality de la vida en vivo y tras salir victoriosos de él, Karina García y Altafulla han demostrado que su amor era real, pues desde entonces han permanecido juntos apoyándose en sus respectivos proyectos profesionales y personales.

Artículos relacionados

Por un lado, Karina debutó como presentadora de televisión, además de lanzar su propia línea de ropa deportiva, mientras que Altafulla ya ha realizado varios conciertos y lanzado diversas canciones.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

El deseo de su hijo mayor desata intriga sobre el Rey de las extensiones Talento nacional

¿El Rey de las extensiones planea tener otro hijo? Deseo de su hijo mayor desató intriga

El Rey de las extensiones fue sorprendido cuando su hijo mayor expresó su deseo de tener otro hermanito, así reaccionó.

Karina García y Altafulla Karina García

Karina se sinceró sobre su comprometedora escena con Altafulla en La casa de los famosos

Karina García habló sobre su polémica escena con Altafulla en La casa de los famosos Colombia.

Así luce Karina García tras su más reciente cambio en el cuerpo Karina García

Karina García sorprendió con cambio en su cuerpo: así luce ahora

Karina García sorprendió con un reciente cambio físico y no dudó en presumirlo en sus redes sociales.

Lo más superlike

Manelyk González, Karina García Karina García

Karina García y Manelyk González anuncian un duelo que emociona a sus fans | VIDEO

Karina García y Manelyk González preparan un reto especial que tiene a sus seguidores llenos de expectativa. ¡Video aquí!

Roberto Gómez Bolaños en rueda de prensa Roberto Gómez Bolaños

Chespirito y Graciela Fernández reaparecen en video inédito antes de su divorcio

Karol G Karol G

Hermana de Karol G recibe elogios por importante reconocimiento, ¿cuál?

Violeta Bergonzi se salvó del reto de eliminación Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi gana “cachete” de Rausch con un sándwich y se salva en MasterChef Celebrity

Hombre enamorado Curiosidades

Un hombre que ama de verdad siempre hará estas tres cosas, ¿ya las conocía?