Altafulla sorprende tras llegar a una producción de Netflix

El cantante Altafulla sorprendió a sus millones de fanáticos al confesar que muy pronto lo podrán ver en una serie para Netflix.

¿Altafulla estará en Netflix?

El artista estuvo en entrevista para un podcast en Venezuela, donde estuvo promocionando su música, y allí dio a conocer que uno de los tantos proyectos en los que ha estado trabajado es en una serie para Netflix, algo que lo tiene muy emocionado.

Si bien no detalló cuál es la producción por motivos de confidencialidad, señaló lo feliz que fue, pese a que es una pequeña aparición.

Explicó que las grabaciones se dieron en Colombia hace algunas semanas.

¿Qué dijo Altafulla sobre estar en Netflix?

El barranquillero indicó que tendrá una corta aparición en la producción siendo como él, pues no es una actuación como tal.

"Hace poquito hicimos participación en una serie, no puedo decir la serie porque ajá, pero voy a estar en Netflix. Es una aparición corta, es Altafulla siendo Altafulla diciendo cosas que diría Altafulla, o sea, invitaron a Altafulla a la serie", dijo.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras saber que Altafulla estará en Netflix?

Miles de fanáticos del artista se mostraron muy emocionados y ansiosos por conocer muy pronto cuál será esa escena en la que aparecerá para seguirlo apoyando no solo en su carrera musical, sino también actoral, pues recordemos que el artista ha realizado algunas actuaciones en televisión.

Algunos fanáticos comenzaron a especular sobre nuevas temporadas de algunas series, mientras que otros indicaron que podría tratarse de una producción nueva.

Por ahora, el cantante sigue promocionando su música, sus nuevas colaboraciones y trabajando en nuevas canciones, con las que espera no parar de enamorar a sus fieles admiradores que no dejan de expresarle todo su cariño luego de su victoria en La casa de los famosos Colombia, el cual ganó tras obtener la mayor votación por parte del público.

Asimismo, continúa desmintiendo rumores de una posible separación con la influenciadora Karina García, indicando que no se les ha visto juntos debido a que cada uno está enfocado en cumplir con sus compromisos labores.