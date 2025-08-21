Altafulla sería artista invitado al enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri
Una curiosa publicación de Westcol en sus redes desató rumores sobre la participación de Altafulla en el Stream Fighters 4.
A tan solo meses de que Stream Fighters 4 se lleve a cabo comenzaron a surgir rumores que apuntan a la posible participación de Andrés Altafulla, ganador de La casa de los famosos Colombia en el evento.
¿Altafulla participará en el Stream Fighters 4? Evento organizado por Westcol da pistas
Hace varias semanas, Westcol anunció públicamente las personalidades que se enfrentarán en la cuarta edición del Stream Fighters, que tendrá lugar el próximo 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá. Sin embargo, un par de siluetas en el afiche oficial han despertado la curiosidad de los fanáticos.
Aunque el anuncio ya lleva varias semanas, en redes sociales comenzaron a circular videos que apuntarían a la participación de Altafulla, exparticipante de La casa de los famosos Colombia. En un principio se especuló que podría enfrentarse directamente a Westcol.
No obstante, tras la reciente lesión que Westcol sufrió en su combate en México contra Mario Bautista, los rumores tomaron otro rumbo: ahora se dice que Altafulla no estaría en el ring, sino que participaría como artista invitado para cantar durante el evento.
Por el momento no existe información oficial que confirme o desmienta este suceso, por lo que los fanáticos del boxeo y la música deberán esperar a que Westcol revele quiénes son las dos figuras que aparecen en las misteriosas siluetas.
¿Quiénes se enfrentarán en el Stream Fighters 4?
Aunque son varios los enfrentamientos que se llevarán a cabo durante el Stream Fighters 4, evento organizado por Westcol, solo dos de ellos han generado gran revuelo en las redes sociales, pues se tratan de grandes figuras del mundo digital.
Por un lado, la polémica influenciadora Yina Calderón se enfrentará a la barranquillera Andrea Valdiri, quien ha mostrado un gran avance en su técnica para este deporte.
Por otro lado, está el enfrentamiento entre la exparticipante de La casa de los famosos Colombia Karina García y la influenciadora mexicana Karely Ruiz.
Los otros combates preparados serán entre The nino y BYKing, Milica y May Osorio, Criss y Belosmaki, JH de la Cruz y Cristo Rata.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike