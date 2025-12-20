Altafulla recibe inesperada y divertida respuesta de su papá tras demostrarle cariño: “Trátame bien”

El cantante Altafulla causó risa en redes sociales al recibir una inesperada y graciosa respuesta de su papá.

Altafulla se prepara para celebrar su cumpleaños por todo lo alto. (Foto Canal RCN)

En el clip subido en sus redes sociales, Altafulla aparece junto a su padre Andrés David Altafulla en un momento de cariño de hijo a padre.

¿Qué pasó entre Altafulla y su papá?

El artista abraza a su papá y le empieza a dar besos, mientras el padre responde de manera jocosa, como suele hacerse en la costa de Colombia.

Altafulla le pide que se porte serio, pero insiste en darle más besos en la oreja y en la mejilla, mientras su papá hace fuerza para evitarlos.

El cantante le dice que no haga fuerza y que lo trate bien, generando carcajadas entre sus seguidores.

“Trátame bien”, expresó Altafulla en su publicación.

Este episodio divertido llega justo en la antesala de una fecha especial para el artista.

¿Cuándo cumple años Altafulla?

Altafulla se prepara para celebrar su cumpleaños el 21 de diciembre y ha manifestado que la celebración será por todo lo alto.

El motivo es claro: este ha sido un año de grandes logros para él en lo profesional, aunque no tanto en lo sentimental.

Altafulla entró varias semanas después de iniciada la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Su carisma y espontaneidad lo convirtieron en uno de los favoritos del público, que votó masivamente por él hasta hacerlo ganador en una final reñida y recordada junto a Melissa Gate.

Ese triunfo marcó un antes y un después en su carrera. Tras la victoria, su camino musical tomó fuerza.

Lanzó varios temas que tuvieron buena acogida en plataformas digitales, realizó colaboraciones con artistas emergentes y participó en eventos en diferentes regiones del país.

El video que circula en redes también lo muestra haciéndose retoques en el cabello, una señal de que quiere cerrar el mejor año de su carrera con estilo y preparado para lo que viene.

Aunque su carrera profesional sigue en ascenso, en el amor no le fue tan bien. Durante su paso por el programa, inició una relación con la creadora de contenido Karina García.

Sin embargo, tras la salida del programa, la relación no prosperó. Ambos intentaron continuar su romance, pero las diferencias se hicieron evidentes.

Finalmente, Karina anunció mediante un comunicado oficial que la relación había terminado, explicando que sus caminos eran distintos y que las exigencias profesionales no les permitirían compartir tiempo de calidad. Para ella, lo más sano era poner fin al vínculo y seguir adelante.