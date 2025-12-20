Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Altafulla recibe inesperada y divertida respuesta de su papá tras demostrarle cariño: “Trátame bien”

Altafulla divierte a sus seguidores en redes sociales con un gesto cariñoso hacia su papá que terminó en una frase inolvidable.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Altafulla genera risas.
Altafulla genera risas con divertido video junto a su papá. (Foto Canal RCN)

El cantante Altafulla causó risa en redes sociales al recibir una inesperada y graciosa respuesta de su papá.

Altafulla se prepara para celebrar su cumpleaños.
Altafulla se prepara para celebrar su cumpleaños por todo lo alto. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

En el clip subido en sus redes sociales, Altafulla aparece junto a su padre Andrés David Altafulla en un momento de cariño de hijo a padre.

¿Qué pasó entre Altafulla y su papá?

El artista abraza a su papá y le empieza a dar besos, mientras el padre responde de manera jocosa, como suele hacerse en la costa de Colombia.

Altafulla le pide que se porte serio, pero insiste en darle más besos en la oreja y en la mejilla, mientras su papá hace fuerza para evitarlos.

El cantante le dice que no haga fuerza y que lo trate bien, generando carcajadas entre sus seguidores.

“Trátame bien”, expresó Altafulla en su publicación.

Este episodio divertido llega justo en la antesala de una fecha especial para el artista.

¿Cuándo cumple años Altafulla?

Altafulla se prepara para celebrar su cumpleaños el 21 de diciembre y ha manifestado que la celebración será por todo lo alto.

El motivo es claro: este ha sido un año de grandes logros para él en lo profesional, aunque no tanto en lo sentimental.

Artículos relacionados

Altafulla entró varias semanas después de iniciada la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Su carisma y espontaneidad lo convirtieron en uno de los favoritos del público, que votó masivamente por él hasta hacerlo ganador en una final reñida y recordada junto a Melissa Gate.

Ese triunfo marcó un antes y un después en su carrera. Tras la victoria, su camino musical tomó fuerza.

Lanzó varios temas que tuvieron buena acogida en plataformas digitales, realizó colaboraciones con artistas emergentes y participó en eventos en diferentes regiones del país.

El video que circula en redes también lo muestra haciéndose retoques en el cabello, una señal de que quiere cerrar el mejor año de su carrera con estilo y preparado para lo que viene.

Aunque su carrera profesional sigue en ascenso, en el amor no le fue tan bien. Durante su paso por el programa, inició una relación con la creadora de contenido Karina García.

Artículos relacionados

Sin embargo, tras la salida del programa, la relación no prosperó. Ambos intentaron continuar su romance, pero las diferencias se hicieron evidentes.

Finalmente, Karina anunció mediante un comunicado oficial que la relación había terminado, explicando que sus caminos eran distintos y que las exigencias profesionales no les permitirían compartir tiempo de calidad. Para ella, lo más sano era poner fin al vínculo y seguir adelante.

Altafulla fue el ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos.
Altafulla fue el ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos al vencer en la final a Melissa Gate. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Maluma celebra el cumpleaños de su hermana y su hija París también participa en celebración de su tía. Maluma

Maluma desea feliz cumpleaños a su hermana con tierna postal juntos y su hija París también celebra

El cantante paisa Maluma no dejó pasar por alto una fecha muy especial tanto para él como para su familia. Su hija París también encantó con su felicitación.

Karen Sevillano Karen Sevillano

Karen Sevillano enamoró a todos con cautivador outfit

Karen Sevillano dejó cautivados a miles de sus seguidores en redes sociales con elegante outfit.

Elsie Hewitt expresó su felicidad y gratitud tras convertirse en madre por primera vez. Kim Kardashian

Ex de Kim Kardashian se convierte en papá y presenta a su bebé en redes

Pete Davidson sorprendió al anunciar el nacimiento de su primera hija junto a Elsie Hewitt, compartiendo imágenes y mensajes llenos de emoción.

Lo más superlike

Alejandro Estrada se vuelve viral. Alejandro Estrada

¿Irreconocible? Así lucía Alejandro Estrada hace 20 años cuando comenzó en la actuación

Alejandro Estrada se hace viral en redes con fotos de hace 20 años, cuando iniciaba su carrera actoral en Bogotá.

Paola Jara compartió foto de Emilia Jessi Uribe

Jessi Uribe mostró el momento más tierno de Paola Jara y su hija

El ayuno nocturno reduce la glucosa en sangre, haciendo que el cerebro pida energía rápida al despertar. Salud

¿Por qué al despertar queremos comer algo dulce? Esto dicen los expertos

Christian Nodal y Julieta Emilia Cazzuchelli asisten a la 35° Premio Lo Nuestro en el Miami-Dade Arena. Christian Nodal

Juez mexicano acepta demanda de Nodal contra Cazzu por manutención

Miss Cuba revela cómo Miss Universo logró unir a sus padres ocho años después del divorcio Miss Universo

Miss Cuba sorprende al confesar que Miss Universo unió a sus padres tras años separados