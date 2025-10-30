Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Altafulla presumió su soltería con llamativo baile en redes sociales

Altafulla encendió las redes al ritmo de un curioso baile con el que dejó claro que está disfrutando al máximo su soltería.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿El baile de Altafulla fue su forma de decir que disfruta la soltería?
Altafulla presumió su soltería con un baile que encendió las redes. (Foto Canal RCN).

Altafulla, reconocido cantante urbano y ganador de La casa de los famosos Colombia, sorprendió en las últimas horas con un curioso baile con el que dejó claro que está disfrutando de su soltería, luego de haber terminado su relación con Karina García semanas atrás.

Artículos relacionados

¿El video de Altafulla bailando fue una indirecta sobre su nueva etapa sin pareja?

En una reciente publicación compartida en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Altafulla presumió su soltería de una forma bastante particular.

Altafulla dejó curioso mensaje en redes
El curioso mensaje de Altafulla que encendió las redes sociales. (Foto: Canal RCN)

El joven artista realizó un curioso baile que insinuó podría haber sido creado con Inteligencia Artificial (IA), pero lo que más llamó la atención de los internautas fue el texto que acompañó el clip, pues el cantante dejó claro que estaba disfrutando esta nueva etapa de su vida.

Artículos relacionados

“SBF (Soltero, bonito y famoso)”, escribió el intérprete, dando a entender que no solo está soltero, sino también en uno de sus mejores momentos tanto física como profesionalmente.

Con esto, Altafulla dejó claro que está disfrutando su nueva etapa sin pareja y que, lejos de la nostalgia, prefiere celebrar su soltería con estilo y buen humor.

¿Por qué terminó la relación entre Karina García y Altafulla?

Luego de semanas de especulaciones sobre una posible ruptura entre Karina García y Altafulla, la influenciadora paisa rompió el silencio para confirmar que sí era verdad. La también modelo explicó en su momento por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales que no podía sostener una mentira.

Altafulla dejó curioso mensaje en redes
El curioso mensaje de Altafulla que encendió las redes sociales. (Foto: Canal RCN)

“Sé que muchos de ustedes no se lo esperaban, pero quiero ser honesta. Con el corazón en la mano, quiero contarles que mi relación sentimental llegó a su fin”.

Artículos relacionados

Aunque Karina García no reveló detalles específicos sobre el fin de su relación, sí dio a entender que se sentía molesta con la forma en la que Altafulla continuaba refiriéndose a su relación como si esta todavía continuara.

“La verdad no es así, no sé cuál sea la intención de dar a entender que aún estamos juntos cuando estoy tratando de soltar, olvidar y seguir con mi vida”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón Yina Calderón

Yina Calderón responde a fans de Melissa Gate: “Su fandom es muy intenso”

Yina Calderón rompió el silencio sobre los rumores con Melissa Gate y aseguró que el problema no es con ella, sino con sus seguidores.

Los planes de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno para el futuro profesional de sus hijos Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno revelaron las profesiones soñadas para sus hijos

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno sorprendieron al revelar qué profesiones les gustaría que sus hijos eligieran en el futuro.

Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025. Karina García

Participante de 'La mansión de Luinny' habría lanzado pulla contra Karina García, ¿qué le dijo?

Karina García, actual participante de 'La mansión de Luinny' contó detalles de cómo vivió este momento a pocas horas de su ingreso.

Lo más superlike

Jessi Uribe estrena ‘Dando Instrucciones’ y confesó qué canción lo hace llorar Jessi Uribe

Jessi Uribe estrena ‘Dando Instrucciones’ y confesó qué canción lo hace llorar

El cantante Jessi Uribe hizo sorprendente confesión de su nuevo álbum ‘Dando Instrucciones’ revelando qué canción lo hace llorar.

Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado confesó a quién sacaría sin pensarlo de MasterChef Celebrity: "es mi competencia"

Murió Floyd Roger Myers Viral

Falleció el actor que interpretó a Will Smith en 'El príncipe del rap', esto se sabe

Mujer durmiendo Salud

¿Cuál es la mejor técnica para quedarse dormido rápidamente?, según la IA

Ninel Conde cambió el color de sus ojos con cirugía láser: así luce tras el procedimiento Talento internacional

Ninel Conde cambió el color de sus ojos de forma permanente: así luce con su nueva mirada