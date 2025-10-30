Altafulla presumió su soltería con llamativo baile en redes sociales

Altafulla, reconocido cantante urbano y ganador de La casa de los famosos Colombia, sorprendió en las últimas horas con un curioso baile con el que dejó claro que está disfrutando de su soltería, luego de haber terminado su relación con Karina García semanas atrás.

¿El video de Altafulla bailando fue una indirecta sobre su nueva etapa sin pareja?

En una reciente publicación compartida en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Altafulla presumió su soltería de una forma bastante particular.

El curioso mensaje de Altafulla que encendió las redes sociales. (Foto: Canal RCN)

El joven artista realizó un curioso baile que insinuó podría haber sido creado con Inteligencia Artificial (IA), pero lo que más llamó la atención de los internautas fue el texto que acompañó el clip, pues el cantante dejó claro que estaba disfrutando esta nueva etapa de su vida.

“SBF (Soltero, bonito y famoso)”, escribió el intérprete, dando a entender que no solo está soltero, sino también en uno de sus mejores momentos tanto física como profesionalmente.

Con esto, Altafulla dejó claro que está disfrutando su nueva etapa sin pareja y que, lejos de la nostalgia, prefiere celebrar su soltería con estilo y buen humor.

¿Por qué terminó la relación entre Karina García y Altafulla?

Luego de semanas de especulaciones sobre una posible ruptura entre Karina García y Altafulla, la influenciadora paisa rompió el silencio para confirmar que sí era verdad. La también modelo explicó en su momento por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales que no podía sostener una mentira.

“Sé que muchos de ustedes no se lo esperaban, pero quiero ser honesta. Con el corazón en la mano, quiero contarles que mi relación sentimental llegó a su fin”.

Aunque Karina García no reveló detalles específicos sobre el fin de su relación, sí dio a entender que se sentía molesta con la forma en la que Altafulla continuaba refiriéndose a su relación como si esta todavía continuara.