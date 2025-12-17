Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Altafulla no se perdió la fiesta: así vivió el triunfo del Junior fuera de Colombia

Altafulla celebró desde Alemania la estrella 11 del Junior y aclaró un tema de su presente personal.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Desde Alemania, Altafulla festeja el campeonato del Junior
Así celebró Altafulla el triunfo del Junior de Barranquilla. (Fotos: Canal RCN y AFP)

Altafulla se apodero recientemente de las tendencias luego de mostrar cómo celebró el triunfo del Junior en Alemania.

¿Cómo celebró Altafulla el triunfo del Junior de Barranquilla?

A través de sus redes sociales, el creador de contenido y cantante barranquillero compartió varios momentos en los que dejó ver que, pese a la distancia, vivió con emoción la consagración del equipo rojiblanco.

La particular forma en la que festejó el campeonato despertó curiosidad entre sus seguidores y lo llevó a convertirse en tema de conversación en plataformas digitales.

El pasado 16 de diciembre, el Junior de Barranquilla consiguió su estrella número 11, luego de imponerse al Deportes Tolima en una serie de dos encuentros que le permitió sacar una amplia ventaja en el partido de ida, cuando logró un marcador favorable de 3 goles por encima de Los pijaos.

Logrando así coronarse como campeón de la Liga Colombiana de Fútbol, luego de colocar otro gol en el marcador y conseguir la anhelada estrella para Barranquilla, por lo que Altafulla reaccionó inmediatamente.

A través de las historias de Instagram, donde suma más de 2 millones de seguidores, Altafulla compartió que este miércoles no fue uno cualquiera: “Amanecimos con Junior campeón, la vaina divina”.

Asimismo, realizó una solicitud pública para seguir celebrando el anhelado triunfo de su equipo: “Que digan que empalmamos la final de año con carnavales”.

¿Qué dijo Altafulla sobre su situación sentimental en medio de su celebración?

El cantante de nuevo comenzó a hablar del triunfo de su equipo: “Junior manda, Junior tu papa”, dijo Altafulla visiblemente emocionado mientras daba vueltas mostrando el lugar donde se encontraba y seguía hablando de amado Junior.

Y es que no solo aprovechó el momento para celebrar la estrella número 11 del Junior, sino que además envió un mensaje directo y dejó claro cuál es su situación sentimental actualmente.

“Estoy contento aquí soltero, papi trabajando y haciendo plata”, dijo mirando a la cámara.

Su vida sentimental es un tema que despierta el interés de muchos de sus seguidores, especialmente después de su romance con la modelo Karina García y el mediático final de la relación, que comenzó durante su participación en La casa de los famosos Colombia 2.

