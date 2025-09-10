Altafulla mostró su nuevo apartamento en Medellín y le recordaron a Karina

El cantante Altafulla realizó una transmisión en vivo con sus fanáticos a quienes les hizo un tour por su apartamento en Medellín.

¿Cómo es el nuevo apartamento de Altafulla?

El artista había arrendado un apartamento en Medellín, debido a que es la ciudad donde residirá tras regresarse a Colombia luego de su triunfo en La casa de los famosos Colombia.

El barranquillero mostró parte de su mudanza cuando estaba con la influenciadora Karina García, quien le ayudó a trasladar algunas cosas en su camioneta como el colchón, cuyo momento se volvió viral en redes sociales.

Luego de que el artista estuviera por varias semanas viajando cumpliendo compromisos labores, pudo estar en su apartamento.

Según confesó desde agosto lo adquirió y hasta ahora puede disfrutarlo.

El artista realizó un recorrido por la vivienda, donde enseñó a su manera su cuarto, el clóset, el baño, la cocina y la sala.

Dejó ver que tiene electrodomésticos necesarios como la nevera y la lavadora, además, de otros equipos como el televisor.

Explicó que todavía no lo ha amoblado porque no le han llegado algunas cosas que pidió y además su hermana le señaló que le vendería a un buen precio algunas cosas de ella, pues se irá a vivir a otro lugar.

También dio a conocer que planea crear un pequeño estudio para tener su espacio de creación de canciones.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el nuevo apartamento de Altafulla?

Tras su publicación, logró miles de reacciones donde algunos lo felicitaron por su nuevo hogar, mientras que otros no dudaron en resaltar la falta que les hace verlo en la casa de Karina García junto a ella y verlo en dicho ambiente familiar.

Muchos aprovecharon para pedirle que busque a la creadora de contenido y puedan reconciliarse, pues sienten que todavía hay amor entre ellos.

Por ahora, el cantante sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos con sus publicaciones en redes sociales, realizando conciertos en diferentes lugares del país, promocionando su música y trabajando en nuevas canciones, con las que espera pueda seguir cautivando a sus admiradores que tanto han disfrutando de sus letras y colaboraciones musicales.