Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Altafulla mostró su nuevo apartamento en Medellín y le recordaron a Karina

Altafulla hizo un recorrido a sus fanáticos por su nuevo apartamento y así reaccionaron sus fanáticos.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Altafulla en su nuevo hogar
Altafulla muestra su apartamento en Medellín/Canal RCN

El cantante Altafulla realizó una transmisión en vivo con sus fanáticos a quienes les hizo un tour por su apartamento en Medellín.

Artículos relacionados

¿Cómo es el nuevo apartamento de Altafulla?

El artista había arrendado un apartamento en Medellín, debido a que es la ciudad donde residirá tras regresarse a Colombia luego de su triunfo en La casa de los famosos Colombia.

Altafulla nuevo apartamento

El barranquillero mostró parte de su mudanza cuando estaba con la influenciadora Karina García, quien le ayudó a trasladar algunas cosas en su camioneta como el colchón, cuyo momento se volvió viral en redes sociales.

Luego de que el artista estuviera por varias semanas viajando cumpliendo compromisos labores, pudo estar en su apartamento.

Según confesó desde agosto lo adquirió y hasta ahora puede disfrutarlo.

Artículos relacionados

El artista realizó un recorrido por la vivienda, donde enseñó a su manera su cuarto, el clóset, el baño, la cocina y la sala.

Dejó ver que tiene electrodomésticos necesarios como la nevera y la lavadora, además, de otros equipos como el televisor.

Explicó que todavía no lo ha amoblado porque no le han llegado algunas cosas que pidió y además su hermana le señaló que le vendería a un buen precio algunas cosas de ella, pues se irá a vivir a otro lugar.

También dio a conocer que planea crear un pequeño estudio para tener su espacio de creación de canciones.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el nuevo apartamento de Altafulla?

Tras su publicación, logró miles de reacciones donde algunos lo felicitaron por su nuevo hogar, mientras que otros no dudaron en resaltar la falta que les hace verlo en la casa de Karina García junto a ella y verlo en dicho ambiente familiar.

Muchos aprovecharon para pedirle que busque a la creadora de contenido y puedan reconciliarse, pues sienten que todavía hay amor entre ellos.

Altafulla y Karina tras el nuevo apartamento

Por ahora, el cantante sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos con sus publicaciones en redes sociales, realizando conciertos en diferentes lugares del país, promocionando su música y trabajando en nuevas canciones, con las que espera pueda seguir cautivando a sus admiradores que tanto han disfrutando de sus letras y colaboraciones musicales.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Emiro Navarro, Yina Calderón Yina Calderón

¿Yina Calderón tiene en su poder un video filtrado del influencer Emiro Navarro?

Yina Calderón tiene a todos con la incógnita de si ella posee o no un comprometedor clip de Emiro Navarro. Esto dijo.

Yina Calderón es engañada Yina Calderón

Yina Calderón fue engañada por fan que la criticó en pleno en vivo, así reaccionó

Yina Calderón resultó siendo criticada por un hombre que le prometió mostrar pruebas contra Emiro Navarro.

Karen Sevillano y Yina Calderón en el after de La casa de los famosos Colombia 2025. Karen Sevillano

Karen Sevillano lanza misterioso mensaje y aseguran que fue para Yina Calderón

Karen Sevillano generó intriga en redes sociales al compartir una mensaje que fue interpretado como una indirecta para Yina Calderón.

Lo más superlike

Ricardo Vesga, Claudia Bahamón MasterChef Celebrity Colombia

Ricardo Vesga perdió la posibilidad de pasar primero al Top 10 de MasterChef: "Me destruyeron"

Ricardo Vesga quedó triste porque no competirá por el Top 10 de MasterChef, pero le contestó al chef Nicolás de Zubiría.

Los memes y reacciones que dejó el triunfo de Colombia tras pase a cuartos del Mundial Sub-20 Talento nacional

Los memes y reacciones que dejó el triunfo de Colombia tras pase a cuartos del Mundial Sub-20

Eli Castro rompe el silencio: habla del supuesto rechazo a Ángela Aguilar y menciona a Cazzu Christian Nodal

¿Qué dijo la madrina de Christian Nodal? Aclaró cuál es la relación de la familia con Ángela Aguilar

¿Paola Jara deja los escenarios por el nacimiento de su hija con Jessi Uribe? Paola Jara

Así luce Paola Jara a un par de semanas de convertirse en mamá

Andrea Valdiri en entrenamiento Andrea Valdiri

Andrea Valdiri mostró su último entrenamiento en Barranquilla: ¿es bueno ejercitarse en la playa?