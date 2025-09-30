Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Altafulla lanzó su canción ‘Paila’ en medio de su ruptura con Karina García: “Yo sé lo que tengo”

Altafulla, el cantante barranquillero lanzó 'Paila' tras su ruptura con Karina García y habló en medios de sus proyectos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Altafulla y su nueva canción 'Paila' ¿Para Karina García?
Andrés Altafulla lanza Paila tras separación con Karina. (Foto: Canal RCN)

Por estos días, Andrés Altafulla ha recorrido diferentes medios de comunicación para hablar de su nueva canción Paila. Sin embargo, el 29 de septiembre la noticia tomó un giro cuando Karina García anunció públicamente que su relación con el cantante barranquillero había terminado.

¿Qué dijo Andrés Altafulla sobre su carrera musical y su canción ‘Paila’?

En entrevistas concedidas a programas como Mañana Express y Buen día, Colombia del Canal RCN, Altafulla expresó que está atravesando una etapa significativa en su carrera.

“Estoy viviendo uno de los momentos más bonitos”, afirmó en Buen día, Colombia del Canal RCN.

El artista también participó en la gala final de Miss Universe Colombia 2025, donde abrió el desfile de las candidatas con sus interpretaciones.

Aunque su show fue bien recibido, su look generó debate en redes sociales. Su chaqueta, que llevaba la palabra Paila bordada en la espalda, se convirtió en tema de conversación, ya que algunos seguidores reaccionaron de manera negativa al look del barranquillero pues creían que era el adecuado para el evento.

¿Es ‘Paila’ de Altafulla una dedicatoria a Karina García?

La relación entre Altafulla y la influencer paisa terminó justo cuando el cantante estaba en plena promoción de su sencillo.

Él mismo reconoció que la noticia lo tomó por sorpresa, aunque no dudó en reiterar públicamente sus sentimientos.

“Yo a Karina la amo, no he hecho más que demostrarlo no solamente con las acciones, sino con la música, el paso por la casa, lo que fue”, declaró en Mañana Express del Canal RCN

La canción Paila, que ya circula en plataformas digitales, contiene frases como “tú eres la culpable de todo lo que siento” y “yo sé lo que tengo”.

Estas letras han alimentado la especulación de que podrían estar inspiradas en su historia con Karina García, la cual comenzó con la modelo durante su participación en el reality de convivencia en La casa de los famosos Colombia.

Mientras los fanáticos intentan descifrar si se trata de una dedicatoria o de un tema independiente, lo cierto es que Altafulla continúa apostando por su carrera musical.

