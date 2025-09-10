Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Altafulla decidió hacerse retoque en su físico tras ruptura con Karina García: así quedó

Andrés Altafulla, ganador de La casa de los famosos Colombia 2, sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo quedó tras cambio en su rostro.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Altafulla sorprendió con nuevo estilo
Altafulla mostró su renovada imagen. (Foto Canal RCN)

El ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Andrés Altafulla, se ha apoderado de las tendencias digitales en las últimas horas luego de mostrar el retoque que se hizo en el rostro.

¿Cuál retoque se hizo Andrés Altafulla de La casa de los famosos Colombia en el rostro?

El cantante ha acaparado un sinfín de portadas digitales en las últimas semanas tras anunciar su ruptura con la modelo Karina García.

Este tema mediático ha hecho que miles de internautas estén al tanto de sus redes sociales para conocer nuevos detalles de su ruptura y de su ahora vida de soltero.

En medio de este foco el exparticipante de La casa de los famosos Colombia decidió compartirles a sus seguidores un video en el que les mostró el cambio a nivel físico que decidió hacerse tras su ruptura con la antioqueña.

Altafulla se hizo retoque en el rostro
Altafulla apareció con nuevo estilo tras ruptura con Karina. (Foto Canal RCN)

¿Cómo luce Altafulla tras su retoque en el rostro?

El cantante Andrés Altafulla sorprendió a sus seguidores en redes sociales al aparecer con su rostro completamente limpió y sin un solo vello.

Altafulla decidió quitarse por completo su barba tras su ruptura con Karina García, un estilo que lo hace ver más fresco y que para muchos fue una forma de cerrar su ciclo con la modelo paisa.

¿Ya sabían que me afeité?

El cantante apareció a través de su cuenta de TiKTok con un video en el que dejó ver su nuevo estilo físico hablando de cómo se sentía en este momento: "Estoy en un momento de mi vida".

Aquí pasándola, tu sabes que si hablo la cag*, si no hablo también la cag*, pero cuando voy a cag*r, no cag*. Estoy en un momento de mi vida hijuep*ta.

¿Qué reacciones ha dejado el nuevo estilo de Altafulla?

El cantante Altafulla como era de esperarse este video de su nuevo estilo sin barba ha provocado opiniones divididas entre sus seguidores.

Algunos de los comentarios que dejó el nuevo estilo de Altafulla son: Se quitó como 8 años de encima sin la barba", "la barba es todo", "Por qué te quitaste la barba" o "te ves bien de cualquier manera".

Con estos comentarios se puede ver que algunos internautas le aplaudieron la decisión al cantante de quitarse por completo su barba asegurando que se veía más joven, y por otro lado, algunos le expresaron que se veía mejor con vello en su rostro.

Altafulla perdió seguidores en Instagram luego de su ruptura con Karina García
Altafulla sorprendió con su nuevo look y estilo. (Foto: Buen día, Colombia)
