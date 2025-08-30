Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Altafulla comienza una nueva etapa: decide irse a vivir solo y sin Karina García

Andrés Altafulla tiene un nuevo hogar por una causa que compartió con sus seguidores y Karina García.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Karina García, Andrés Altafulla
Altafulla comienza una nueva etapa: decide irse a vivir solo y sin Karina García | Foto de Buen día, Colombia.

El cantante Andrés Altafulla tomó la decisión de irse a vivir solo, razón por la que de inmediato los seguidores del artista se preguntaron si sucedió algo con su novia Karina García.

Artículos relacionados

¿Por qué Altafulla se fue a vivir solo?

Altafulla compartió un video en el que de manera jocosa mostró que estaba comprando la cama para su nuevo hogar, pero lo curioso es que estaba acompañado de Karina. Entonces, en primera medida, se descartó que la dupla estuviese distanciada.

Sin embargo, se mantuvo la pregunta de por qué el barranquillero quiso irse a vivir solo, de modo que se sinceró con los internautas y lo hizo acompañado de su novia.

Andrés Altafulla, Karina García
Andrés Altafulla y Karina García siguen juntos | Foto del Canal RCN.

"Karina, cuando le da un arranque, me echa", expresó Altafulla.

No obstante, las anteriores palabras eran en juego, ya que después reveló el verdadero motivo. Se dio a conocer que aparte de necesitar un espacio propio, lo que anhela el cantante es poner un estudio en su casa.

Artículos relacionados

Así las cosas, aunque Altafulla se trasteó, eso no quiere decir que no comparta con Karina; de hecho, la dupla espera estar de un lado al otro, tanto en el nuevo hogar del cantante, como en la casa de la modelo paisa.

Por su parte, los seguidores tomaron con risas las palabras de Altafulla al comentar jocosamente que Karina lo sacó de su casa.

¿En qué están trabajando Altafulla y Karina García?

Karina y Altafulla están llevando a cabo proyectos cada uno por su lado. El cantante se encuentra enfocado en su música, así que ha dicho que pronto lanzará nuevos sencillos, a la vez que realiza shows y colaboraciones con otros artistas.

Además, como lo dio a conocer, esperar formar su propio estudio en su nuevo hogar, así se evita varios trayectos y otras incomodidades.

Karina García, Altafulla
Karina García y Altafulla continúan trabajando en sus proyectos | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

En cuanto a Karina, estuvo como presentadora invitada a nivel nacional, está entrenando para un evento de boxeo en octubre, volvió a lanzar su emprendimiento de ropa deportiva y ha tenido distintos contratos.

Finalmente, la relación entre el barranquillero u la paisa se mantiene y es de las más populares durante este año. Por lo que se muestra en redes, van para largo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sofía Avendaño, Mariana Morales Sofía Avendaño

Sofía Avendaño demostró apoyo para Mariana Morales en Miss Universe Colombia, el reality: "Brilla"

Mariana Morales es Bogotá en Miss Universe Colombia, el reality, y es una mujer trans, al igual que Sofía Avendaño.

Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025. Andrea Valdiri

Andrea Valdiri sorprende con su voz y conquista cantando un clásico vallenato

Andrea Valdiri sorprendió al cantar con sentimiento un clásico vallenato, cautivando al público y recibiendo elogios por su talento y carisma.

Chiqui Marti se negó a seguir trabajando con Shakira Shakira

Antonio de la Rúa asiste a un concierto de Shakira y reaviva rumores de reencuentro

Antonio de la Rúa asistió a un concierto de Shakira, generando gran revuelo y reavivando rumores sobre un posible reencuentro entre ambos.

Lo más superlike

Clara Cortés, la representante de Bolívar que promete sorprender en Miss Universe Colombia, el reality Miss Universe Colombia

Ella es Clara Cortés, representante de Bolívar en Miss Universe Colombia, el reality

Conoce todo sobre Clara Cortes, la candidata que representará a Bolívar en Miss Universe Colombia, el reality.

La hija de Daddy Yankee experimentó grandes cambios tras dejar de consumir azúcar. Fotos: Freepik - AFP (Theo Wargo) Salud

¿Realmente es beneficioso dejar de consumir azúcar, como lo hizo la hija de Daddy Yankee?

Travis Kelce y Taylor Swift planean una boda con familiares y amigos más cercanos. Foto: AFP - Ezra Shaw Taylor Swift

Se conocen los primeros invitados que asistirían a boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Silvestre Dangond recordó a Kaleth Morales en su primer concierto en El Campín. Foto: AFP / Romain Maurice Silvestre Dangond

Silvestre Dangond le rindió homenaje a Kaleth Morales en El Campín y provocó nostalgia

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón