Altafulla comienza una nueva etapa: decide irse a vivir solo y sin Karina García

El cantante Andrés Altafulla tomó la decisión de irse a vivir solo, razón por la que de inmediato los seguidores del artista se preguntaron si sucedió algo con su novia Karina García.

Artículos relacionados Laura de León Laura de León dejó curioso mensaje en medio de rumores de ruptura con Salomón Bustamante

¿Por qué Altafulla se fue a vivir solo?

Altafulla compartió un video en el que de manera jocosa mostró que estaba comprando la cama para su nuevo hogar, pero lo curioso es que estaba acompañado de Karina. Entonces, en primera medida, se descartó que la dupla estuviese distanciada.

Sin embargo, se mantuvo la pregunta de por qué el barranquillero quiso irse a vivir solo, de modo que se sinceró con los internautas y lo hizo acompañado de su novia.

Andrés Altafulla y Karina García siguen juntos | Foto del Canal RCN.

"Karina, cuando le da un arranque, me echa", expresó Altafulla.

No obstante, las anteriores palabras eran en juego, ya que después reveló el verdadero motivo. Se dio a conocer que aparte de necesitar un espacio propio, lo que anhela el cantante es poner un estudio en su casa.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció el famoso artista y compositor Rodion Shchedrin: esto se sabe

Así las cosas, aunque Altafulla se trasteó, eso no quiere decir que no comparta con Karina; de hecho, la dupla espera estar de un lado al otro, tanto en el nuevo hogar del cantante, como en la casa de la modelo paisa.

Por su parte, los seguidores tomaron con risas las palabras de Altafulla al comentar jocosamente que Karina lo sacó de su casa.

¿En qué están trabajando Altafulla y Karina García?

Karina y Altafulla están llevando a cabo proyectos cada uno por su lado. El cantante se encuentra enfocado en su música, así que ha dicho que pronto lanzará nuevos sencillos, a la vez que realiza shows y colaboraciones con otros artistas.

Además, como lo dio a conocer, esperar formar su propio estudio en su nuevo hogar, así se evita varios trayectos y otras incomodidades.

Karina García y Altafulla continúan trabajando en sus proyectos | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Miss Universe Colombia Así serán las pruebas de Miss Universe Colombia, el reality, según Claudia Bahamón

En cuanto a Karina, estuvo como presentadora invitada a nivel nacional, está entrenando para un evento de boxeo en octubre, volvió a lanzar su emprendimiento de ropa deportiva y ha tenido distintos contratos.

Finalmente, la relación entre el barranquillero u la paisa se mantiene y es de las más populares durante este año. Por lo que se muestra en redes, van para largo.