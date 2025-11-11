Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alofoke pierde la calma y lanza duras críticas a Luinny por el caso de Yina Calderón: “fue fingido”

Alofoke criticó la falta de credibilidad de La Mansión de Luinny tras el conflicto de Yina Calderón.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Alofoke arremete contra Luinny tras conflicto de Yina Calderón
Alofoke critica a Luinny tras la polémica con Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

Las tensiones entre los dos realities más comentados del momento, La Casa de Alofoke y La Mansión de Luinny, subieron de nivel después de las declaraciones del influencer dominicano Alofoke, quien criticó duramente el formato y a Yina Calderón.

¿Por qué Alofoke arremetió contra el reality de Luinny tras inconveniente de Yina Calderón?

Sus comentarios llegaron justo después de que Yina Calderón protagonizara un nuevo conflicto dentro del programa de Luinny, lo que muchos consideran el verdadero motivo de la molestia.

Durante una transmisión, Alofoke se refirió al otro reality con tono desafiante, afirmando que su competencia carecía de autenticidad y que imitaba sin éxito su propuesta.

“Ustedes nacieron para ser segundos”, expresó visiblemente alterado, mientras mencionaba directamente a Luinny y lo acusaba de tener “mala fe”.

El conflicto estalló luego de que se conociera el incidente entre Yina Calderón y otra participante, conocida como La Piry, a quien la influencer colombiana empujó a una piscina tras un comentario de la otra participante.

Alofoke arremete contra Luinny tras conflicto de Yina Calderón
Alofoke critica a Luinny tras la polémica con Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

Aunque la producción de La Mansión había advertido a Yina sobre posibles sanciones, la decisión final recayó en los demás concursantes, quienes votaron para que la creadora de contenido colombiana continuara en el reality.

Esta situación provocó críticas en redes sociales y, al parecer, el enojo de Alofoke, quien cuestionó la “falta de credibilidad” del formato de Luinny.

Para él, el manejo del conflicto con Yina fue una muestra de favoritismo y una maniobra para mantener el interés del público.

“Se fueron pique porque el conflicto fue fingido”, aseguró el dominicano durante su transmisión.

Alofoke arremete contra Luinny tras conflicto de Yina Calderón
Alofoke critica a Luinny tras la polémica con Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Alofoke sobre su estrategia para dejar mal al reality de Luinny donde está Yina Calderón?

En medio de su intervención, uno de los concursantes de La Casa de Alofoke intentó dar su opinión, pero fue interrumpido por el propio Alofoke, quien le gritó “¡Cállate!”.

El momento generó incomodidad entre los presentes, pero el locutor continuó con su discurso, insistiendo en que su proyecto era “auténtico” y que a partir de ahora su estrategia cambiaría radicalmente.

Aunque no detalló qué nuevas medidas tomará, Alofoke dejó en claro que su objetivo es marcar distancia de La Mansión de Luinny y demostrar que su reality no necesita imitar a nadie para destacar en la competencia.

 

