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Alina Lozano y Jim Velásquez desmintieron rumores de ruptura: así lo anunciaron en redes

“Nos amamos”, Alina Lozano y Jim Velásquez confirmaron en sus redes que no se han separado tras rumores de ruptura.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Alina Lozano y Jim Velásquez desmintieron rumores de ruptura: así lo anunciaron en redes
¿Cómo desmintieron los rumores de ruptura Alina Lozano y Jim Velásquez? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, el nombre de Alina Lozano y Jim Velásquez se han convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser reconocidos creadores de contenido digital, sino que también, tras una aparente ruptura entre ellos.

Los rumores comenzaron tras varios videos que compartió Alina mediante sus redes sociales en donde aclaró que estaba atravesando por algunas complicaciones en su relación con Jim tras un aparente distanciamiento.

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¿Cuáles fueron los rumores por los que Alina Lozano se habría separado de Jim Velásquez?

Alina Lozano y Jim Velásquez desmintieron rumores de ruptura: así lo anunciaron en redes
¿Por qué estuvieron alejados Alina Lozano y Jim Velásquez? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, Alina Lozano y Jim Velásquez causaron gran debate a través de las diferentes plataformas digitales al estar distanciados.

Todo comenzó cuando Alina compartió varios videos en sus redes sociales enviándole una aparentemente estaba alejada de Jim Velásquez, pues, se notaba un distanciamiento entre ambos.

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Así también, Jim Velásquez reveló mediante una entrevista con un programa internacional que no asistió junto a Alina porque presuntamente se habrían dado un “tiempo” tras algunas diferencias que habían presentado.

¿Cómo desmintieron los rumores de ruptura Alina Lozano y Jim Velásquez?

Alina Lozano y Jim Velásquez desmintieron rumores de ruptura: así lo anunciaron en redes
Así anunciaron Alina Lozano y Jim Velásquez que no se han separado. | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, Alina Lozano compartió un video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 726 mil seguidores que está celebrando sus primeros seis meses de casada con Jim Velásquez, pues, expresó las siguientes palabras:

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“Felices seis meses de casados, estamos celebrando y queremos compartir con ustedes que nos amamos, seguimos firmes, yo quiero agradecerle al universo haber encontrado a un ser tan serenos y un hombre que me respeta mucho. Me siento absolutamente feliz”, agregó Alina Lozano

Posteriormente, la pareja pidió un deseo al demostrar que están atravesando por un importante momento a nivel emocional, en especial, por todos los acontecimientos que han vivido, desmintiendo todo tipo de rumores acerca de la aparente crisis que tuvieron al demostrar un distanciamiento al dejar de subir contenido digital juntos.

En medio de esta publicación, los internautas generaron una gran variedad de opiniones al ver que en medio de algunas diferencias que han presentado, se mantienen firmes en su matrimonio, convirtiéndose como una de las parejas más destacadas en el mundo del entretenimiento colombiano.

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