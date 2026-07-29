Alina Lozano se molestó con seguidora que la criticó por su ruptura: "qué le importa"

La actriz Alina Lozano le respondió a una seguidora que no para de criticarla por su ruptura con el influenciador Jim Velásquez.

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¿Qué le dijo la seguidora a Alina Lozano sobre su ruptura con Jim Velásquez?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, compartió un video en el que se mostró contestándola a una seguidora que le ha lanzado fuertes críticas luego de su separación con el creador de contenido.

Según comentó en la grabación, una internauta siempre se conecta a sus transmisiones en vivo para juzgarla y recalarle que Jim la dejó.

"Sí, a mí mi ex me dejó con la patad*ta de la buena suerte, sí se largó para México y ni siquiera me volvió a hablar jamás en la vida", dijo.

Asimismo, señaló que otras parejas también le han dejado como el padre de su hijo, pero no por eso ha dejado de vivir.

Aclaró que en el caso con Jim Velásquez ella fue quien tomó la decisión de no querer seguir viviendo que ella sabía que se habían desgastado.

"Uno no sed mu*re, yo soy el ejemplo. Sí sufrí porque me dejaron, el ego y todo eso, pero yo seguí viviendo, cuál es el problema si a uno lo dejan o uno deja al otro y en últimas a usted qué le importa", expresó.

Agregó un consejo para sus seguidoras indicándoles que si las dejan sigan su vida con la cara en alto.

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¿Cómo reaccionaron los fans tras la respuesta de Alina Lozano a seguidora que la criticó?

Luego de su publicación, varios seguidores reaccionaron y le dieron la razón, mientras que otros no tardaron en seguirla criticando.

Muchos le aconsejaron no prestarle atención a quienes la critican y otros le destacaron lo poco que le creen que dicha relación haya sido real pese a la cantidad de tiempo que duraron juntos y el matrimonio que protagonizaron.

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Por ahora, la actriz continúa en su proceso de superación de dicha separación y entreteniendo a sus miles de fanáticos en redes sociales con su respectivo contenido sobre humor, estilo de vida y proyectos personales.