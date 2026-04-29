Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Alina Lozano reveló la verdadera razón de su separación con Jim Velásquez? Esto dijo la actriz

Alina Lozano generó revuelo tras revelar que contará toda la verdad sobre su separación de Jim Velásquez.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Alina Lozano revela su verdad sobre Jim Velásquez y desata dudas en redes sociales
Alina Lozano lanza adelanto de su verdad con Jim Velásquez. (Foto: Canal RCN)

Alina Lozano causó revuelo en redes sociales tras publicar un video en el que aseguró que contará toda la verdad sobre la separación con Jim Velásquez.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Alina Lozano sobre la separación de Jim Velásquez?

La actriz quien ha estado en medio de la polémica no solo por la diferencia de edad con el creador de contenido, sino que también por las constantes especulaciones que han surgido alrededor de esa relación.

A esto se suman los momentos en los que han hablado públicamente de posibles rupturas y escándalos entre ellos, sin embargo, han sido objeto de cuestionamientos por la veracidad de la información.

Artículos relacionados

Hace algunos días, Alina Lozano confirmó que su relación había llegado a su fin. Sin embargo, tras sus declaraciones, surgieron comentarios de usuarios que aseguraban que no se trataba de una ruptura definitiva, sino de un viaje de Jim Velásquez por motivos laborales.

Alina Lozano revela su verdad sobre Jim Velásquez y desata dudas en redes sociales
Alina Lozano lanza adelanto de su verdad con Jim Velásquez. (Foto: Canal RCN)

Posteriormente, la actriz compartió otro video en el que habló sobre la soledad y el proceso que estaría atravesando tras la separación.

En ese video mencionó los cambios que vendrían en su vida y expresó el dolor que sentía en medio de esa etapa.

¿Por qué genera dudas el anuncio de Alina Lozano tras su separación con Jim Velásquez?

Alina Lozano también ha sido objeto de críticas recientes luego de mostrar algunos procedimientos estéticos en su rostro.

Artículos relacionados

A través de sus redes, respondió a quienes cuestionaron tanto estos cambios como su relación con Jim Velásquez, especialmente por la diferencia de edad entre ambos.

En esta ocasión, la actriz compartió un fragmento de una entrevista en la que habló sobre la verdad de su separación.

Alina Lozano revela su verdad sobre Jim Velásquez y desata dudas en redes sociales
Alina Lozano lanza adelanto de su verdad con Jim Velásquez. (Foto: Canal RCN)

No obstante, el video fue publicado como expectativa, ya que utilizó música para cubrir sus declaraciones.

“Lo demás son mentiras”, escribió luego de dar a conocer que estas declaraciones saldrían en los próximos días.

Tras el video de Alina Lozano los comentarios no se hicieron esperar y varios usuarios volvieron a poner en duda la situación, dejando mensajes en los que cuestionaban si se trata de una historia real o de una estrategia de contenido.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sofía Jaramillo y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Sofía Jaramillo causó revuelo tras solicitar ser la jefe de campaña de Tebi Bernal: ¿qué le dijeron?

Descubre aquí qué dijo Sofía Jaramillo, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, sobre Tebi Bernal.

Juanse Laverde se hace un impresionante cambio. Talento nacional

Juanse Laverde sorprendió con su cambio de look; así luce el cantante tras su radical transformación

Juanse Laverde sorprendió con cabello corto y rubio, reflejando un estilo más rudo que marca el inicio de nuevos proyectos.

La frutinovela de Juanda Caribe con Mariana que desata reacciones La casa de los famosos

Recrean frutinovela de Juanda Caribe diciéndole a Mariana que quiere que su hija sea como ella

Revuelo en redes sociales tras la frutinovela recreada con Juanda Caribe coqueteando con Mariana Zapata usando a su hija.

Lo más superlike

Así reaccionó Carla Giraldo luego de que el camión de la mudanza se llevara a Valentino de La casa de los famosos Colombia. Carla Giraldo

Así reaccionó Carla Giraldo luego de que el camión de la mudanza se llevara a Valentino: esto dijo

Carla Giraldo habló sobre la reacción de Valentino luego de que el camión de mudanza se lo llevara de La casa de los famosos.

Feid habría confirmado que Karol G fue quien terminó la relación en pleno concierto Feid

Feid habría dejado ver que Karol G fue la causante de la ruptura en concierto: “me dejó” | VIDEO

Impactantes imágenes: así quedó el carro de cantante de reality tras fatal accidente Viral

Salen a la luz impactantes fotos del accidente de reconocido cantante: así quedó el carro

Parkinson: los signos ocultos que aparecen antes del diagnóstico Salud

Señales silenciosas del Parkinson que muchas personas no reconocen a tiempo: ¿cuáles son?

Esto se sabe de la relación entre Nodal y Ángela Aguilar Christian Nodal

La prueba de la verdad sobre la relación de Christian nodal y Ángela Aguilar