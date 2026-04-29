¿Alina Lozano reveló la verdadera razón de su separación con Jim Velásquez? Esto dijo la actriz

Alina Lozano causó revuelo en redes sociales tras publicar un video en el que aseguró que contará toda la verdad sobre la separación con Jim Velásquez.

¿Qué dijo Alina Lozano sobre la separación de Jim Velásquez?

La actriz quien ha estado en medio de la polémica no solo por la diferencia de edad con el creador de contenido, sino que también por las constantes especulaciones que han surgido alrededor de esa relación.

A esto se suman los momentos en los que han hablado públicamente de posibles rupturas y escándalos entre ellos, sin embargo, han sido objeto de cuestionamientos por la veracidad de la información.

Artículos relacionados La casa de los famosos Sheila Gándara estalla contra Juanda Caribe tras sus disculpas en La casa de los famosos

Hace algunos días, Alina Lozano confirmó que su relación había llegado a su fin. Sin embargo, tras sus declaraciones, surgieron comentarios de usuarios que aseguraban que no se trataba de una ruptura definitiva, sino de un viaje de Jim Velásquez por motivos laborales.

Alina Lozano lanza adelanto de su verdad con Jim Velásquez. (Foto: Canal RCN)

Posteriormente, la actriz compartió otro video en el que habló sobre la soledad y el proceso que estaría atravesando tras la separación.

En ese video mencionó los cambios que vendrían en su vida y expresó el dolor que sentía en medio de esa etapa.

¿Por qué genera dudas el anuncio de Alina Lozano tras su separación con Jim Velásquez?

Alina Lozano también ha sido objeto de críticas recientes luego de mostrar algunos procedimientos estéticos en su rostro.

Artículos relacionados La casa de los famosos Valentino fue “sacado” por el camión de mudanza en La casa de los famosos Colombia y así reaccionó

A través de sus redes, respondió a quienes cuestionaron tanto estos cambios como su relación con Jim Velásquez, especialmente por la diferencia de edad entre ambos.

En esta ocasión, la actriz compartió un fragmento de una entrevista en la que habló sobre la verdad de su separación.

Alina Lozano lanza adelanto de su verdad con Jim Velásquez. (Foto: Canal RCN)

No obstante, el video fue publicado como expectativa, ya que utilizó música para cubrir sus declaraciones.

“Lo demás son mentiras”, escribió luego de dar a conocer que estas declaraciones saldrían en los próximos días.

Tras el video de Alina Lozano los comentarios no se hicieron esperar y varios usuarios volvieron a poner en duda la situación, dejando mensajes en los que cuestionaban si se trata de una historia real o de una estrategia de contenido.