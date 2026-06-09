Alexa Torrex se pronunció tras el reencuentro entre Tebi Bernal y Alejandra Salguero: ¿qué dijo?

Alexa Torrex volvió a posicionarse en el centro de la conversación digital. En esta ocasión la exparticipante de La casa de los famosos Colombia llamó la atención al compartir un contundente mensaje tras el reencuentro de Tebi Bernal y Alejandra Salguero.

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¿Qué ha pasado entre Tebi Bernal y Alejandra Salguero?

La relación entre Tebi Bernal y Alejandra Salguero ha estado en el centro de la conversación digital luego de la participación del creador de contenido en La casa de los famosos Colombia.

Durante el reality, comenzó a notarse un distanciamiento entre la pareja, especialmente tras los acercamientos que Tebi tuvo con la cantante Alexa Torrex, situación que fue interpretada como un “shippeo”.

En redes recuerdan el shippeo de Tebi Bernal y Alejandra Salguero / (Foto del Canal RCN)

En un primer momento, Alejandra Salguero salió a defender públicamente a su pareja y pidió respeto en medio de los comentarios que surgían en redes sociales. Sin embargo, con el paso del tiempo, la creadora de contenido expresó su incomodidad.

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En abril, Alejandra publicó un video en el que confirmó el fin de la relación, asegurando que su paciencia había llegado al límite debido a la presión. Además, indicó que esperaría a que Tebi saliera del programa para hablar con mayor claridad.

Ya fuera del reality, Tebi confirmó que sostuvo una conversación con ella y explicó que todo se dio en buenos términos:

“Tuvimos una conversación muy madura, donde dimos nuestros argumentos”.

Tebi Bernal y Alejandra Salguero se dejaron ver juntos/Canal RCN

Posteriormente, el creador de contenido confirmó la ruptura definitiva y pidió detener los ataques en contra de Alejandra, aclarando que no hubo infidelidad y que ella le brindó apoyo durante la relación.

¿Qué dijo Alexa Torrex tras el reencuentro entre Tebi Bernal y Alejandra Salguero?

En medio de este panorama, Alexa Torrex llamó la atención al publicar un video en el que aparece arreglada e interpretando una canción con un mensaje sobre dejar ir a las personas cuando es necesario.

La letra que compartió hace referencia a un consejo que invita a “dejar volar” a alguien. Según explicaba, si esa persona regresa, es porque es para uno; y si no vuelve, es porque nunca lo fue.

Junto al video, Alexa escribió: “siguiendo el sabio consejo”, lo que en redes fue interpretado por muchos usuarios como una posible señal de distanciamiento definitivo respecto a Tebi Bernal.

Hasta el momento, la creadora de contenido no se ha pronunciado directamente sobre el reencuentro entre Tebi y Alejandra, por lo que el tema sigue generando especulación entre sus seguidores.