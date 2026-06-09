Tebi Bernal y Alejandra Salguero vuelven a posicionarse en el centro de la conversación digital. Los creadores de contenido protagonizan rumores de reconciliación, y algunas pruebas llamaron la atención de los fans.

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón se pronunció tras las críticas por su embarazo: "tranquilos y facturando"

¿Qué pasó entre Tebi Bernal y Alejandra Salguero?

Tebi Bernal y Alejandra Salguero sostenían una relación sentimental antes de que el creador de contenido ingresara a La casa de los famosos Colombia. Sin embargo, el vínculo llegó a su fin luego de que Bernal mostrara su cercanía con Alexa Torrex, también participante del reality.

Aunque al inicio Alejandra destacó que consideraba que todo era parte de una estrategia, con el tiempo afirmó que los sentimientos de Tebi hacia Alexa parecían reales y que se trataba de una falta de respeto que no estaba dispuesta a tolerar.

Tebi Bernal protagonizó cercanía con Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Artículos relacionados James Rodríguez Mamá de James Rodríguez rompió el silencio sobre polémica con su hijo: “A palabras necias…”

En diferentes ocasiones, el creador de contenido manifestó sentirse confundido, pues afirmó que tenía una persona que valía la pena y lo estaba esperando afuera del reality. Sin embargo, muchos destacaron que sus palabras no coincidían con sus acciones.

Tras esta situación, Alejandra decidió romper el silencio y reveló que había tomado la decisión de terminar la relación que mantenía con el creador de contenido.

¿Por qué se rumora que Tebi Bernal habría vuelto con Alejandra Salguero?

A través de redes sociales, salió a la luz que Tebi Bernal y Alejandra Salguero se reencontraron, razón por la cual surgieron rumores de una posible reconciliación.

Tebi Bernal protagonizó reencuentro con Alejandra Salguero / (Foto del Canal RCN)

Artículos relacionados Dominica Duque Dominica Duque llama la atención al hablar sobre la posibilidad de buscar a Alejandro Estrada

A partir de estos comentarios, Tebi decidió pronunciarse a través de sus redes sociales para negar estos rumores y pedir respeto por Alejandra, destacando que es una buena mujer y que no tiene por qué recibir comentarios de irrespeto que le han llegado a través de redes.

Posteriormente, empezó a circular una fotografía en la cual Alejandra aparecía en un restaurante con un bolso negro de letras rosadas. Sin embargo, lo que verdaderamente llamó la atención fue que en otra imagen apareció Tebi Bernal con el mismo bolso.

Esta coincidencia fue suficiente para que los fans empezaran a señalar que sí habría una reconciliación y que están a la espera de la confirmación de la noticia. Sin embargo, ni Tebi ni Alejandra se han pronunciado al respecto.