Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sale a la luz prueba de que Tebi Bernal y Alejandra Salguero estarían juntos; ¿lo confirmaron?

Tebi Bernal y Alejandra Salguero mostraron un inesperado detalle que, según sus fans, habría confirmado su reconciliación.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Sale a la luz prueba de que Tebi Bernal y Alejandra Salguero habrían vuelto
Afirman que Tebi Bernal y Alejandra Salguero habrían vuelto / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Tebi Bernal y Alejandra Salguero vuelven a posicionarse en el centro de la conversación digital. Los creadores de contenido protagonizan rumores de reconciliación, y algunas pruebas llamaron la atención de los fans.

Artículos relacionados

¿Qué pasó entre Tebi Bernal y Alejandra Salguero?

Tebi Bernal y Alejandra Salguero sostenían una relación sentimental antes de que el creador de contenido ingresara a La casa de los famosos Colombia. Sin embargo, el vínculo llegó a su fin luego de que Bernal mostrara su cercanía con Alexa Torrex, también participante del reality.

Aunque al inicio Alejandra destacó que consideraba que todo era parte de una estrategia, con el tiempo afirmó que los sentimientos de Tebi hacia Alexa parecían reales y que se trataba de una falta de respeto que no estaba dispuesta a tolerar.

¿Qué pasó entre Tebi Bernal y Alejandra Salguero?
Tebi Bernal protagonizó cercanía con Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Artículos relacionados

En diferentes ocasiones, el creador de contenido manifestó sentirse confundido, pues afirmó que tenía una persona que valía la pena y lo estaba esperando afuera del reality. Sin embargo, muchos destacaron que sus palabras no coincidían con sus acciones.

Tras esta situación, Alejandra decidió romper el silencio y reveló que había tomado la decisión de terminar la relación que mantenía con el creador de contenido.

¿Por qué se rumora que Tebi Bernal habría vuelto con Alejandra Salguero?

A través de redes sociales, salió a la luz que Tebi Bernal y Alejandra Salguero se reencontraron, razón por la cual surgieron rumores de una posible reconciliación.

¿Qué dijo Tebi Bernal sobre su relación con Alejandra Salguero?
Tebi Bernal protagonizó reencuentro con Alejandra Salguero / (Foto del Canal RCN)

Artículos relacionados

A partir de estos comentarios, Tebi decidió pronunciarse a través de sus redes sociales para negar estos rumores y pedir respeto por Alejandra, destacando que es una buena mujer y que no tiene por qué recibir comentarios de irrespeto que le han llegado a través de redes.

Posteriormente, empezó a circular una fotografía en la cual Alejandra aparecía en un restaurante con un bolso negro de letras rosadas. Sin embargo, lo que verdaderamente llamó la atención fue que en otra imagen apareció Tebi Bernal con el mismo bolso.

Esta coincidencia fue suficiente para que los fans empezaran a señalar que sí habría una reconciliación y que están a la espera de la confirmación de la noticia. Sin embargo, ni Tebi ni Alejandra se han pronunciado al respecto.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentino Lázaro e Isabella Ladera Valentino Lázaro

Valentino Lázaro reaccionó al embarazo de Isabella Ladera, esto dijo

Valentino Lázaro se enteró del embarazo de Isabella Ladera y no tardó en reaccionar públicamente al respecto.

Alejandra Salguero sorprendió al revelar cómo quedó su relación con Tebi Bernal Influencers

Alejandra Salguero rompió el silencio y se pronunció sobre su relación con Tebi Bernal

Alejandra Salguero causó reacciones en redes tras romper el silencio y revelar detalles sobre su relación con Taebi Bernal.

Lina Tejeiro sorprendió con su reacción al segundo embarazo de Laura Tobón Lina Tejeiro

Lina Tejeiro sorprendió con su reacción al segundo embarazo de Laura Tobón: ¿qué le dijo?

Lina Tejeiro sorprendió con su comentario tras el anuncio del segundo embarazo de Laura Tobón.

Lo más superlike

Así fue el conmovedor homenaje a Yeison Jiménez en plena final del fútbol colombiano Yeison Jiménez

Yeison Jiménez tuvo conmovedor homenaje en plena final del fútbol colombiano y así reaccionó Sonia

Homenajearon a Yeison Jiménez en la final del fútbol colombiano junto a su esposa e hija mayor.

¿Por qué Greeicy tiene miedo de perderse como mujer por ser mamá? Greeicy

"Le tengo miedo a perder la mujer que fui": Greeicy sorprendió con su mensaje sobre la maternidad

Eugenio Derbez se viste de luto tras lamentable pérdida de reconocido actor: esto dijo en sus redes Eugenio Derbez

Eugenio Derbez se viste de luto tras lamentable pérdida de reconocido actor: esto dijo en sus redes

¿Alejandro Estrada reveló volvería a La casa de los famosos Colombia? Alejandro Estrada

¿Alejandro Estrada volvería a La casa de los famosos Colombia?, su respuesta sorprendió

Síntomas y tratamiento de la trombocitosis esencial, la enfermedad que padece Iván René Valenciano Salud

¿Qué es la trombocitosis esencial? La enfermedad que enfrenta el exfutbolista Iván René Valenciano