Alexa Torrex se convirtió en la líder de la semana: estos son sus poderes en La casa de los famosos

Como nueva líder de la semana, Alexa Torrex podrá usar importantes poderes que pondrán a temblar la casa.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Alexa Torrex posando a la cámara.
Esta es la primera líder de La casa de los famosos Colombia.

El estreno de La casa de los famosos Colombia 2026 arrancó con toda, pues en este primer capítulo fuimos testigos de una emocionante gala en el que además de conocer el nombre de una nueva habitante confirmada por el Jefe, también se conoció al primer líder de esta temporada.

¿Quién fue el primer líder de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Se trata de Alexa Torrex, quien contó con suerte en este primer capítulo y empezó pisando fuerte, pues luego de utilizar su varita mágica logró imponerse como líder de esta semana y de esta tercera temporada.

Como era de esperarse, el anuncio del participante como líder de la semana, provocó una ola de reacciones no solo de los habitantes de la casa sino también entre los seguidores, quienes celebraron esta primera victoria de la creadora de contenido.

¿Por qué Alexa Torrex se convirtió en la primera líder de La casa de los famosos Colombia 2026?

La razón por la que la polémica influencer cucuteña se quedó con el liderazgo de la semana, se dio por suerte, pues orientados por Carla Giraldo y Marcelo Cezán, todos los participantes se ubicaron en pequeños círculos que estaban ubicados en suelo y más tarde, con su varita pincharon un globo que en su interior llevaban unas tarjetas en donde aparecían algunos poderes.

En el caso de Torrex, al pinchar el globo descubrió que será la líder en esta primera semana, anuncio que recibió con evidente emoción, dejando ver que, contrario a lo que muchos creían, no saldrá en la primera semana.

¿Qué poderes tendrá Alexa Torrex como líder de la semana en La casa de los famosos Colombia?

Otra de las grandes sorpresas de la noche, fue las importantes ventajas que tendrán los líderes, en este caso, Alexa, quien a lo largo de su "reinado" gozará de los siguientes beneficios: absoluta inmunidad durante la semana, estar en la habitación del poder, poder de salvación, poder de nominación y poder de intercambio.

Dicho esto, por ahora queda esperar qué decisiones tomará Alexa como líder, las cuales, muy seguramente podrán cambiar el rumbo de juego, pues si algo ha dejado claro la joven, es que está dispuesta a todo para asegurar su permanencia en la casa.

