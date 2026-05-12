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Alexa Torrex reveló que sostuvo cercana conversación con la hija de Tebi Bernal

Alexa Torrex no se guardó nada y, fiel a su estilo, contó detalles de la relación que tiene con la hija de Tebi Bernal.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.
Alexa Torrex aseguró que la hija de Tebi Bernal la quiere. Foto | Canal RCN.

Alexa Torrex, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, recientemente causó revuelo en redes sociales tras hacer inesperada confesión sobre su relación con la hija de Tebi Bernal, tema que rápidamente capturó la atención de los internautas.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre la hija de Tebi Bernal?

Todo ocurrió en medio de una reciente transmisión en vivo que hizo la exparticipante junto a Sofía Jaramillo y Nicolás Arrieta, espacio en el que aprovechó para sincerarse sobre una situación que probablemente muchos desconocían y que estuvo relacionada con Tebi Bernal.

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Y es que, según lo dio a conocer la joven cucuteña, tiene una relación muy cercana con la hija de su excompañero e incluso reveló que, una vez ella salió del reality tuvo una conversación con la niña.

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“Yo no sé pero les voy a decir que la niña me adora a mí, siempre fue recochera, cuando ella entró al congelado yo me di cuenta que ella se me quedó viendo y yo supe que ella es fan de la familia recocha”, señaló Torrex dejando claro que, cuando fue eliminada comprobó que era así.

¿Cuál fue la confesión que Alexa Torrex hizo sobre la hija de Tebi Bernal?

De acuerdo con la creadora de contenido, ya tuvo la oportunidad de dialogar con la menor, y aunque sus compañeros se mostraron interesados en saber sobre qué hablaron, ella no quiso revelarlo debido a que se se trata de una conversación con una menor.

Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.
Alexa Torrex reveló que habló con la hija de Tebi Bernal. Foto | Canal RCN.

Sin embargo, pese a no dejar al descubierto lo dialogado, sí insistió en que ambas se llevan muy bien, tanto así que bromeó al decir que primero se está ganando a la hija del antioqueño y actual participante de esta tercera temporada.

¿Qué ha dicho Alexa Torrex sobre su shippeo con Tebi Bernal?

Frente a la relación que ambos sostuvieron al interior de la competencia y que ha sido objeto de todo tipo de comentarios, la exparticipante ha dicho que, por ahora, espera poder sostener una conversación con Tebi una vez él salga del programa en la que ambos puedan aclarar sus sentimientos.

Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.
Alexa Torrex bromeó al decir que se está ganando a la hija de Tebi Bernal. Foto | Canal RCN.

Lo anterior, ha llevado a que seguidores de Tebi y Alexa se mantengan expectantes por lo que pasará en las siguientes semanas, pues muchos desean saber si los dos se darán una oportunidad, o si por le contrario, cada uno tomará caminos separados.

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