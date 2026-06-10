Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Alexa Torrex lanzó duro mensaje tras el reencuentro de Tebi y su ex: “ya lo probé”

Alexa Torrex desató una ola de comentarios tras fuerte pulla que hizo luego del reencuentro de Tebi Bernal y Alejandra Salguero.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La reacción de Alexa Torrex al reencuentro de Tebi y su ex que causó revuelo
Alexa Torrex encendió las redes con contundentes palabras tras el reencuentro de Tebi Bernal. (Foto/ Canal RCN)

Luego de La casa de los famosos Colombia 2026, los exparticipantes siguen dando de qué hablar, pues en el caso de Alexa Torrex y Tebi Bernal, ambos han estado en el foco e la opinión pública por su polémica relación.

Artículos relacionados

La primera en salir de la competencia fue la cantante, quien dijo en todas las entrevistas que, ella esperaría al deportista para hablar y saber qué pasará entre ellos dos tras el reality.

Mientras que, Tebi, al salir de la competencia, siendo uno de los finalistas, sí dijo que, se tenían que conocer mejor en el exterior, pues él no mantenía la misma esperanza que Alexa.

Artículos relacionados

Sin embargo, el revuelo últimamente se ha debido a que Berna regresó a Medellín y allí, se reencontró con su expareja, Alejandra Slaguero, de hecho, fueron captados en video.

Esto generó revuelo que, la misma exparticipante reaccionara y se refiriera al tema, pero, además, empezó a lanzar pullas que, según ella, son solo contenido.

Alexa Torrex encendió las redes con contundentes palabras tras el reencuentro de Tebi Bernal
Alexa Torrex lanzó inesperado mensaje tras el acercamiento entre Tebi y Alejandra. (Foto/ Canal RCN)

¿Cuál es el controversial video que publicó Alexa Torrex tras el reencuentro entre Tebi Bernal y su ex?

A través de su cuenta oficial de TikTok, Alexa Torrex causó un gran revuelo tras publicar un video con un audio vial de esa red social:

“Yo no peleo por cueros, quédate con él. Ya lo probé, lo descarté, no era pa’ tanto”, decía el audio.

Además de hacerlo publico en esa red, lo que hizo la cantante fue compartirlo también en sus historias de Instagram, en donde especificó que solo se trataba de contenido.

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron las reacciones de los internautas ante la supuesta pulla de Alexa Torrex para Alejandra Salguero?

Los comentarios en el post de Alexa Torrex no se hicieron esperar, pues la cantante desató una ola de opiniones divididas.

Alexa Torrex lanzó inesperado mensaje tras el acercamiento entre Tebi y Alejandra
La reacción de Alexa Torrex al reencuentro de Tebi y su ex que causó revuelo. (Foto/ Canal RCN)

Por un lado, algunos le preguntan si en serio lo probó, refiriéndose a Tebi Bernal y, además, la señalaron por involucrarse con el deportista cuando él todavía estaba con Alejandra Salguero.

Así mismo, otros le reprochan que, con tanta pulla y finalmente fue el deportista quien no quiso estar con ella, siendo la única que sintió algo de amor.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sheila Gándara lanzó contundente reflexión y las redes aseguran que iba para Juanda Caribe Juanda Caribe

Sheila Gándara lanzó contundente mensaje contra Juanda Caribe: "esfuerzo de un tibio"

La creadora de contenido publicó un video sobre cómo debería hacer sentir un hombre a su pareja y sus seguidores no tardaron en relacionarlo con Juanda Caribe.

La inesperada imitación de Alejandro Estrada a Mariana Zapata Alejandro Estrada

Alejandro Estrada causó reacciones al imitar a Mariana Zapata: “no es la cámara, es la pose”

Alejandro Estrada se puso al día con las tendencias y se sumó al trend viral que nació de Mariana Zapata en la casa de los famosos.

Video de la mamá de Sheila Gándara desató elogios Influencers

¿Quién es la mamá de Sheila Gándara? Su belleza se llevó todos los elogios en redes sociales

Sheila Gándara mostró a su mamá durante un cambio de look y terminó llevándose todas la miradas en redes sociales.

Lo más superlike

Murió el suegro de Eugenio Derbez: Alessandra Rosaldo lo despidió con un desgarrador mensaje Eugenio Derbez

Luto en la familia de Eugenio Derbez: murió el padre de Alessandra Rosaldo

La esposa de Eugenio Derbez confirmó el fallecimiento de su padre, Jaime Sánchez Rosaldo, y le dedicó un emotivo mensaje en el que aseguró que su corazón está roto.

Karol G en yate Karol G

Karol G dejó flechados a todos con cautivadoras fotos en yate; así fueron las reacciones

Selección Colombia ganó la Liga de las Naciones Femenina tras ganarle a Paraguay: así fue el triunfo Talento nacional

Selección Colombia ganó la Liga de las Naciones Femenina tras ganarle a Paraguay: así fue el triunfo

Margarita Ortega explicó por qué volvió a consumir proteína animal tras 22 años de vegetarianismo. Salud y Belleza

¿Qué pasa cuando se deja el vegetarianismo? Margarita Ortega contó por qué lo dejó tras 22 años

¿Alejandro Estrada reveló volvería a La casa de los famosos Colombia? Alejandro Estrada

¿Alejandro Estrada volvería a La casa de los famosos Colombia?, su respuesta sorprendió