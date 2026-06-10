Alexa Torrex lanzó duro mensaje tras el reencuentro de Tebi y su ex: “ya lo probé”

Luego de La casa de los famosos Colombia 2026, los exparticipantes siguen dando de qué hablar, pues en el caso de Alexa Torrex y Tebi Bernal, ambos han estado en el foco e la opinión pública por su polémica relación.

La primera en salir de la competencia fue la cantante, quien dijo en todas las entrevistas que, ella esperaría al deportista para hablar y saber qué pasará entre ellos dos tras el reality.

Mientras que, Tebi, al salir de la competencia, siendo uno de los finalistas, sí dijo que, se tenían que conocer mejor en el exterior, pues él no mantenía la misma esperanza que Alexa.

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Sin embargo, el revuelo últimamente se ha debido a que Berna regresó a Medellín y allí, se reencontró con su expareja, Alejandra Slaguero, de hecho, fueron captados en video.

Esto generó revuelo que, la misma exparticipante reaccionara y se refiriera al tema, pero, además, empezó a lanzar pullas que, según ella, son solo contenido.

Alexa Torrex lanzó inesperado mensaje tras el acercamiento entre Tebi y Alejandra. (Foto/ Canal RCN)

¿Cuál es el controversial video que publicó Alexa Torrex tras el reencuentro entre Tebi Bernal y su ex?

A través de su cuenta oficial de TikTok, Alexa Torrex causó un gran revuelo tras publicar un video con un audio vial de esa red social:

“Yo no peleo por cueros, quédate con él. Ya lo probé, lo descarté, no era pa’ tanto”, decía el audio.

Además de hacerlo publico en esa red, lo que hizo la cantante fue compartirlo también en sus historias de Instagram, en donde especificó que solo se trataba de contenido.

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¿Cuáles fueron las reacciones de los internautas ante la supuesta pulla de Alexa Torrex para Alejandra Salguero?

Los comentarios en el post de Alexa Torrex no se hicieron esperar, pues la cantante desató una ola de opiniones divididas.

La reacción de Alexa Torrex al reencuentro de Tebi y su ex que causó revuelo. (Foto/ Canal RCN)

Por un lado, algunos le preguntan si en serio lo probó, refiriéndose a Tebi Bernal y, además, la señalaron por involucrarse con el deportista cuando él todavía estaba con Alejandra Salguero.

Así mismo, otros le reprochan que, con tanta pulla y finalmente fue el deportista quien no quiso estar con ella, siendo la única que sintió algo de amor.