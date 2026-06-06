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Alexa Torrex hizo inesperada confesión sobre Melissa Gate y Yina Calderón

Alexa Torrex mencionó que recibió apoyo del fandom de Yina Calderón y Melissa Gate para entrar a La casa de los famosos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La confesión de Alexa Torrex sobre Melissa Gate y Yina Calderón
Alexa Torrex reveló el secreto detrás de su ingreso a La casa de los famosos. (Foto/ Canal RCN)

Se terminó La casa de los famosos Colombia el pasado viernes 29 de mayo, pero se sigue conversando sobre el tema en redes, ya que esta tercera temporada dio bastante de qué hablar, de hecho, los exparticipantes revelan cosas de su juego en el reality.

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En el caso de Alexa Torrex, la cantante a la que muchos apostaban por verla en la final, ha salido en entrevistas para revelar varios detalles de su participación, mencionando su relación con Tebi Bernal y hasta el premio de Alejandro Estrada.

Así mismo, ha hablado de su futuro tras el reality, en cuanto al amor y amistad con respecto a todo lo ocurrido dentro del juego, y con cada una de sus respuestas, la cante sorprendía con lo que decía.

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Además, mencionó a Yina Calderón y a Melissa Gate, atribuyéndoles un reconocimiento por haber llegado hasta la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre Yina Calderón y Melissa Gate?

En entrevista para el podcast del influenciador Juan Pablo Jaramillo, Alexa Torrex dio varios detalles de su participación en La casa de los famosos Colombia y mencionó que, gracias a Melissa Gate y Yina Calderón, ella pudo estar en el programa de la vida en vivo.

Alexa Torrex reveló el secreto detrás de su ingreso a La casa de los famosos
Alexa Torrex hizo importante reconocimiento a Melissa Gate y Yina Calderón. (Foto/ Canal RCN)

Según lo que reveló la cantante, es que, las dos exparticipantes hicieron público su apoyo por ella y el fandom de las dos fueron quienes también votaron a su favor para ganar en su semana de aspirantes.

Torrex dijo que ella reconoce y agradece el apoyo que recibió de las dos famosas, quienes ya habían hecho parte de esta competencia en la temporada pasada.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre Tebi Bernal?

Alexa Torrex dijo en esa misma conversación que, habló con Tebi Bernal de su relación dentro de La casa de los famosos Colombia, pero que es una conversación que prefiere dejar en privado.

Alexa Torrex hizo importante reconocimiento a Melissa Gate y Yina Calderón
La confesión de Alexa Torrex sobre Melissa Gate y Yina Calderón. (Foto/ Canal RCN)

Lo que sí dijo y que sorprendió a todos, es que cree que él podría volver con Alejandra Salguero, ya que él sí tenía interés de hablar con su ex para resolver el asunto que está pendiente.

La cantante dijo que ya le está doliendo lo que pasa con el deportista, pero que no le guarda ningún rencor.

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