Alexa habría reaccionado a la decisión de Alejandro de no repartir el premio: ¿fin de la amistad?

El final de La casa de los famosos Colombia 2026, continúa apoderándose de la conversación y el debate en redes sociales, pues, luego de que Alejandro Estradafuera elegido como el ganador de esta tercera temporada, muchos aún siguen al tanto de lo que se viene de aquí en adelante, especialmente con la promesa que el actor hizo antes de su victoria.

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¿Cuál fue la reacción de Alexa Torrex tras enterarse que Alejandro Estrada no repartirá su premio?

Y es que, según lo confirmó el reconocido actor, contrario a lo que había dicho días atrás, cambió de opinión y ya no está dispuesto a repartir los 400 millones de pesos con sus compañeros de competencia, dejando muy claras las razones.

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"Al día de hoy no, mi respuesta es no por el momento, créanme que si llega a suceder algo extraordinario ustedes lo van a poder saber, es un proyecto que me he ganado con el apoyo de un público, les debo que me tengan en este momento acá", señaló.

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De acuerdo con Estrada, llegó a esta conclusión luego de sostener una reunión de 12 horas con su equipo de trabajo en la que se puso al tanto de todo, además de recibir comentarios en los que le atribuían su triunfo a otros fandom minimizando el trabajo que hizo su equipo y lo que fue su participación en el reality.

¿Alexa Torrex se molestó por la decisión de Alejandro Estrada de no repartirá los 400 millones de pesos?

Frente a lo dicho por el también empresario cucuteño, Alexa Torrex, quien además de ser su jefa de campaña fue una de las participantes más cercanas a él durante el juego, reapareció en su cuenta de Instagram que rápidamente fue interpretado por los internautas como una clara respuesta a su excompañero.

"Todavía es muy pronto para tomar decisiones entiendo a mi fandom lo que está sintiendo, démosle tiempo al tiempo", dijo en un primer momento la exparticipante de esta tercera edición.

Alexa habría reaccionado luego de que Alejandro confirmara que no repartirá los 400 millones. (Foto Canal RCN).

Así mismo, hizo una segunda publicación en sus historias en donde le envió un mensaje a 'Los especialistas', el team que se logró conformar entre ella, Alejandro y Tebi Bernal.

"Gracias por todo mis especialistas, Dios bendiga su camino", señaló la joven cucuteña con evidente nostalgia.

Por ahora, usuarios de las redes y fanáticos de los exparticipantes, continúan siguiendo al detalle lo que pasa con los finalistas en su regreso a la vida real, especialmente por lo que esto significa para algunos luego de lo que fue participación en el programa.