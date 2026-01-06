Aida Victoria Merlano reveló por qué no está preparada para otro noviazgo

La influenciadora Aida Victoria Merlano les confesó a sus millones de fanáticos por qué no está preparada ahora para tener una relación oficial, pese a que está sosteniendo un leve romance con su excompañero de reality Agustín.

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¿Aida Victoria Merlano no quiere tener novio?

La creadora de contenido habló sobre si situación sentimental a través de una transmisión en vivo en donde despejó algunas inquietudes de sus seguidores.

La barranquillera detalló que, por el momento no quiere tener un noviazgo con nadie porque no quiere cometer los errores del pasado.

"Hoy no es mi momento, no es el día en el que puedo decir que puedo construir una relación. Primero porque ya cometí el error de entrar a una relación sin haber sanado y siento que dentro de mí hay muchas cosas por sanar porque yo no confío en las relaciones, ni en los hombres. Me han hecho tantas cosas que para mí es duro bajar mi barrera", expresó.

Destacó que esos temas son personales y nadie puede venir a desmontarle esas murallas y es un deber suyo trabajarlo.

¿Aida Victoria Merlano tiene un romance con Agustín?

Luego de abrir abiertamente sobre su situación amorosa, indicó que sí sigue en contacto con Agustín luego de haberse involucrado con él en un reality internacional, pero destacó que no es nada serio o con un gran compromiso porque ella no se siente preparada para involucrarse sentimentalmente con alguien.

De igual manera, la cuestionaron sobre el tema y ella indicó que si él llega a encontrar a alguien que sí le pueda brindar ese amor que ella no puede en este momento, no tiene ningún problema en dejarlo ir, pues entiende la situación en la que están los dos.

Destacó que ha compartido bastante cosas con él, pero no tiene la energía para estar en una relación actualmente.

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Por ahora, la influenciadora continúa entreteniendo a sus millones de fanáticos con su diverso contenido en redes sociales sobre su vida, sus pensamientos, sus proyectos y sobre todo su maternidad, de su pequeño Emiliano, a quien cada vez que muestra en las plataformas digitales derrite a todos con su ternura.