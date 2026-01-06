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Alejandro Estrada se pronuncia sobre Alexa Torrex y Tebi Bernal: ¿hay ruptura en la amistad?

Alejandro Estrada se pronunció sobre Alexa Torrex y Tebi Bernal tras lo ocurrido en La casa de los famosos Colombia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Alejandro Estrada rompe el silencio sobre Alexa Torrex y Tebi Bernal: ¿qué pasó?
Alejandro Estrada rompe el silencio sobre Alexa Torrex y Tebi Bernal: ¿qué pasó? (Foto Canal RCN).

El actor colombiano Alejandro Estrada se pronunció frente a la situación con Alexa Torrex y Tebi Bernal que se desencadenó dentro de la La casa de los famosos Colombia, aclarando el panorama frente a una posible distancia en su relación de amistad.

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¿Qué pasó entre Alejandro Estrada, Alexa Torrex y Tebi Bernal?

Alejandro Estrada, Alexa Torrex y Tebi Bernal fortalecieron su amistad dentro de La casa de los famosos Colombia, pero en la recta final del reality enfrentaron tensiones relacionadas con la competencia por el premio.

¿Qué pasa entre Estrada, Alexa Torrex y Tebi Bernal?
¿Qué pasa entre Estrada, Alexa Torrex y Tebi Bernal? (Foto Canal RCN).

La situación se intensificó cuando la exparticipante regresó como jefe de campaña de Estrada, lo que generó incomodidad en Bernal. En los últimos días, el finalista habría mostrado actitudes que derivaron en conversaciones sobre una posible división del premio si el actor resultaba ganador.

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Sin embargo, la idea no se concretó luego de varios comentarios de otros exparticipantes invitados al penúltimo día del programa, entre ellos el de Manuela Gómez, quien habría advertido en un mensaje escrito que no dividiera el premio.

La situación generó debate entre los seguidores del reality, que se preguntan si, tras su victoria, Estrada considerará repartir el premio o mantener su relación con ambos exparticipantes.

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¿Alejandro Estrada conservará la amistad de Tebi Bernal y Alexa Torrex?

Durante su participación en el programa matutino del Canal RCN Buen día, Colombia Alejandro Estrada respondió preguntas realizadas por internautas quienes quisieron saber sobre algunos aspectos de la competencia que ahora tendrá que afrontar en la realidad, entre las preguntas destacó una relacionada a su amistad con Tebi Bernal y Alexa Torrex.

Alejandro Estrada se pronuncia: dudas sobre amistad con Alexa Torrex y Tebi Bernal
Alejandro Estrada se pronuncia: dudas sobre amistad con Alexa Torrex y Tebi Bernal. (Foto Canal RCN)

Al escuchar la pregunta, Alejandro soltó una risa nerviosa y comentó que aún no tenía un acercamiento completo al mundo real, pero destacó que les tenía aprecio a los dos. Así mismo, dio a entender que debían conversar, pero sería algo que harían más adelante.

“Por ahora no se estresen, no se alerten, tengo decisiones muy bien tomadas”, comentó el actor.

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