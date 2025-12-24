Alejandro Riaño dejó fríos a sus seguidores con confesión, ¿adiós a Juanpis González?

Alejandro Riaño se ha convertido en uno de los humoristas más hablados y comentados en el país gracias a su contenido en donde se destaca su personaje de Juanpis González.

¿Cuál fue la confesión que hizo Alejandro Riaño en entrevista con Maluma?

El humorista fue invitado al pódcast del cantante Maluma llamado “Las cosas como son” en donde abrió su corazón sobre temas que no hay revelado de su vida privada.

Alejandro habló de la crisis económica que pasó años atrás en donde aseguró que llegó a tener doscientos mil pesos en la billetera.

El humorista expresó su tristeza porque en un momento llegó a no tener dinero ni para pagar la nómina de sus empleados, por lo que tuvo que buscar prestamos y ayuda de todos sus conocidos.

“Cuando logro apagar esos demonios o voces, que lo quieren apagar a uno y levantarse un día, mandar todo el carajo, decir se se va no me voy, de volver arrancar con 250.000 en la billetera, sin saber como pagar la nómina al mes. Pedir prestados teatros y decir deme dos semanas y le pagó la temporada, pero fieme esta”.

Alejandro Riaño se sinceró sobre la crisis que vivió. (Foto Canal RCN)

¿Alejandro Riaño pensó en terminar su personaje de Juanpis González?

En medio de esta crisis el humorista aseguró que llegó un momento de presión a su vida en donde sintió un colapso en el que sentía que todo estaba mal en su vida.

“Apague y vámonos porque yo no quiero ser un programa intenso (...) no quería ser parte de la presión que estaba viviendo, del entorno en el que estaba, en todo, familiar, noviazgo en muchas cosas, que cansancio"

Alejandro Riaño aseguró que en esa crisis sintió que lo mejor era terminar con su proyecto de Juanpis González, en donde llegó a anunciar una gira de despedida.

Salí e hice muchos en vivos en donde dije que al personaje le quedaban pocos veces.

El comediante aseguró que llegó a pensar en que su personaje se convertiría en algo 'cliché' y que se volvería repetitivo en sus chistes y contenidos.

¿Karol G le salvó la carrera a Alejandro Riaños? Esto reveló

El humorista fue sincero al decir que en el 2024 seguía en esa crisis en donde se estaba recuperando a nivel económico y personal.

Fue cuando llegó la entrevista con Karol G, la cual lo hizo mirar a profundidad cómo podría crecer su proyecto y llevarlo a un nuevo nivel.

Yo dije aquí fue. y lo que ella toca es como si nos hubiera sacado de allá de lo más hondo y nos hubiera levantado y decir otra vez.

Desde ese entonces empezó a darle un nuevo estilo a sus shows y hacer de cada invitado una experiencia diferente en donde empezó con lo más mínimo, la decoración del set.