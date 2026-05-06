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Alejandro Estrada reaccionó al apoyo que le dio Nataly Umaña a Yuli Ruiz

El actor Alejandro Estrada fue cuestionado sobre el apoyo de su expareja Nataly Umaña a Yuli Ruiz.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Alejandro Estrada, Nataly Umaña, Yuli Ruiz
Alejandro Estrada habló sobre Nataly Umaña y Yuli Ruiz/Canal RCN

El actor Alejandro Estrada fue sorprendido en plena transmisión en vivo al ser cuestionado sobre su expareja Nataly Umaña y su excompañera de La casa de los famosos Colombia Yuli Ruiz.

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¿Nataly Umaña apoyó a Yuli Ruiz cuando estuvo contra Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

Los famosos Alejandro Estrada y Yuli Ruiz sostuvieron un romance en la competencia, el cual no terminó de la mejor manera luego de que la paisa decidiera terminar dicha relación tras acusarlo de controlador y destacar otros aspectos de su personalidad que no le gustaban.

alejandro estrada y nataly umaña

Dichas palabras de Yuli Ruiz se hicieron virales en su momento y la actriz Nataly Umaña, exesposa del actor, mostró su apoyo a la modelo en redes sociales, desatando una ola de críticas al respecto.

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¿Cómo reaccionó Alejandro Estrada al apoyo de Nataly Umaña a Yuli Ruiz?

Recientemente, luego de que el cucuteño ganara el reality y decidiera una transmisión en vivo con sus fanáticos, uno de sus seguidores lo cuestionó sobre qué pensaba del apoyo que le había brindado Nataly Umaña a Yuli Ruiz en su momento, a lo que este indicó que sí se había dado cuenta de ello y que era información muy valiosa para él.

alejandro estrada sobre yuli ruiz tras la casa de los famosos colombia

"Sí me enteré. Gracias de verdad por la información, importante", dijo.

No quiso opinar nada más al respecto y continuó leyendo otro comentario en el que le decían que no aceptaban "mozas" y que lo preferían solo.

"Jjajaja me encanta. Te pasaste y lo sabes", comentó el actor.

Cabe destacar que, el actor señaló que su romance con Yuli Ruiz solo hace parte del pasado y de lo que ocurrió en el juego, pues afuera no pretende tener nada con ella, pese a las esperanzas que tenía la paisa de una reconciliación.

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Por ahora, Alejandro Estrada sigue disfrutando de su triunfo y retomando poco a poco su realidad luego de 138 días de haber estado encerrado.

En medio de sus nuevos proyectos, indicó que planea sacar dos canciones dado a todo lo que generó su poco talento para el canto.

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