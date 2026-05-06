Alejandro Estrada reaccionó al apoyo que le dio Nataly Umaña a Yuli Ruiz

El actor Alejandro Estrada fue sorprendido en plena transmisión en vivo al ser cuestionado sobre su expareja Nataly Umaña y su excompañera de La casa de los famosos Colombia Yuli Ruiz.

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¿Nataly Umaña apoyó a Yuli Ruiz cuando estuvo contra Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

Los famosos Alejandro Estrada y Yuli Ruiz sostuvieron un romance en la competencia, el cual no terminó de la mejor manera luego de que la paisa decidiera terminar dicha relación tras acusarlo de controlador y destacar otros aspectos de su personalidad que no le gustaban.

Dichas palabras de Yuli Ruiz se hicieron virales en su momento y la actriz Nataly Umaña, exesposa del actor, mostró su apoyo a la modelo en redes sociales, desatando una ola de críticas al respecto.

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¿Cómo reaccionó Alejandro Estrada al apoyo de Nataly Umaña a Yuli Ruiz?

Recientemente, luego de que el cucuteño ganara el reality y decidiera una transmisión en vivo con sus fanáticos, uno de sus seguidores lo cuestionó sobre qué pensaba del apoyo que le había brindado Nataly Umaña a Yuli Ruiz en su momento, a lo que este indicó que sí se había dado cuenta de ello y que era información muy valiosa para él.

"Sí me enteré. Gracias de verdad por la información, importante", dijo.

No quiso opinar nada más al respecto y continuó leyendo otro comentario en el que le decían que no aceptaban "mozas" y que lo preferían solo.

"Jjajaja me encanta. Te pasaste y lo sabes", comentó el actor.

Cabe destacar que, el actor señaló que su romance con Yuli Ruiz solo hace parte del pasado y de lo que ocurrió en el juego, pues afuera no pretende tener nada con ella, pese a las esperanzas que tenía la paisa de una reconciliación.

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Por ahora, Alejandro Estrada sigue disfrutando de su triunfo y retomando poco a poco su realidad luego de 138 días de haber estado encerrado.

En medio de sus nuevos proyectos, indicó que planea sacar dos canciones dado a todo lo que generó su poco talento para el canto.