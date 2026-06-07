Alejandro Estrada está de regreso a las redes sociales tras su exitosa participación en La casa de los famosos Colombia. El actor ha manifestado que su deseo es estar de cerca de sus seguidores y afianzar aún más el Team Zorro Viejo.

¿Alejandro Estrada, ganador de La casa de los famosos 3, está soltero?

Recientemente, Estrada respondió algunas dudas de sus fanáticos y ahí aprovechó para hablar de sus planes futuros; también contó si quiere tener más hijos y ahora respondió una duda sobre su situación amorosa.

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Actualmente, Alejandro está soltero, pero muchos se preguntan si eso cambiará pronto; además, surge la duda de si se dará una oportunidad con Yuli Ruiz, con quien tuvo un breve romance en su estancia en La casa.

Un internauta le preguntó directamente sobre esa situación: “¿te abrirás a nuevas relaciones? ¿O seguirás soltero?”, a lo que él contestó: “Sí, siempre lo he dicho. Me encanta la vida en pareja, pero por ahora estaré enfocado en mis proyectos y luego habrá tiempo para conocer personas”.

Su respuesta no dejó lugar a dudas y evidenció con claridad sus planes para el amor. Tras aquella mediática ruptura del 2024 en La casa de los famosos, donde le devolvió a Nataly Umaña el anillo de matrimonio, Alejandro Estrada tuvo una relación con Dominica Duque, la cual nació en MasterChef Celebrity.

Yuli Ruiz y Alejandro Estrada protagonizaron escenas románticas en La casa de los famosos. Foto: RCN

Ese noviazgo se acabó tras algunos meses y luego conoció a Yuli Ruiz. Sin embargo, esa historia de amor duró poco y posteriormente ella terminó saliendo de La casa de los famosos; él continuó su ruta hasta llegar a la final y convertirse en el ganador.

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En la recta final de la competencia, Yuli expresó su apoyo a Alejandro y también evidenció cierto arrepentimiento por haber terminado con el cucuteño. Al respecto, Ruiz expresó que lo que vivía en la competencia la llevó a alejarse del actor, incluso, en una ocasión, delante de él, le dio un beso a Altafulla, el ganador de la temporada 2.

¿Por qué Alejandro Estrada no ha hablado con Tebi Bernal y Alexa Torrex tras salir de La casa de los famosos Colombia?

Alejandro Estrada está retomando su vida normal tras su participación en la casa más famosa y muchas de las preguntas que le han hecho han tenido que ver con Alexa Torrex y Tebi Bernal. Varios se preguntan qué pasará con esa amistad, pues bien, en un amplio mensaje compartido en redes, el actor dio algunas luces.

Internautas quisieron saber por qué no ha hablado con ninguno de ellos y Alejandro contó que hay dos razones importantes para no hacerlo aún.

Primero, porque al salir sentí la necesidad de dedicar estos días a todas las personas que me apoyaron y ayudaron hasta llegar a esta victoria, y ellos también hacen parte de ese camino. Además, quise poner en prioridad a mi equipo, que se rompió la cabeza por mí, a mi fandom y a las responsabilidades que tenía con los distintos medios de comunicación

Y agregó que, “segundo, ha sido un choque muy duro darme cuenta de ciertas cosas. Sin desconocer todo lo bonito ni lo importantes que son para mí, quise tomarme el tiempo y la responsabilidad de analizar, pensar y procesar lo que sentía antes de tener una conversación”.

Alexa Torrex, Tebi Bernal y Alejandro Estrada forjaron una gran amistad en La casa de los famosos. Foto: RCN

En la recta final de La casa de los famosos, Alejandro y Tebi tuvieron algunas diferencias a partir de la idea de repartir el premio en caso de que ganara el cucuteño. Posteriormente, Alexa entró como jefe de campaña de Alejandro, pero a él no le gustó lo cercana que estaba de Tebi, quien era su rival en la final.

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Aunque los tres han dejado claro que su amistad sigue, los internautas no dejan de especular sobre el futuro de ‘Los especialistas’, como se llamó el team mientras estuvieron en competencia.