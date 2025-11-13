Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alejandra Ávila recibió la filipina de MasterChef Celebrity: reveló que no durmió para lograrlo

Alejandra Ávila agradeció por la filipina de MasterChef Celebrity e hizo una confesión a través de un mensaje que escribió.

Omar Murcia Salazar
Alejandra Ávila
Alejandra Ávila recibió la filipina de MasterChef Celebrity: reveló que no durmió para lograrlo | Foto del Canal RCN.

El programa de cocina MasterChef Celebrity, 10 años, ya tiene su Top 6. Después de semanas de competencia llena de sabor y textura, solo quedan seis celebridades que buscan hacer todo lo que puedan con sus manos para llegar a la gran final, la cual se disputa con cuatro.

Como pasa en cada temporada del formato culinario del Canal RCN, en el Top 6 se hace la entrega de la filipina, la cual se trata de un vestuario que reconoce el esfuerzo de quienes llegan hasta este punto.

Precisamente, cada participante ha publicado sus propias fotos con la filipina, al igual que le han incluido sentidos mensajes de agradecimiento, tal es el caso de la actriz Alejandra Ávila.

¿Cómo Alejandra Ávila celebró haber recibido la filipina de MasterChef Celebrity?

Alejandra Ávila es de las participantes que continúa en MasterChef y, por ende, recibió la filipina. La actriz es de las más calificadas de esta temporada 2025, así que su emoción con el elemento de vestir que se ponen los cocineros fue notoria.

Alejandra Ávila
Alejandra Ávila se mantiene en MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

Es así como la artista dejó ver su emoción a través de Instagram, red social en la que subió dos fotos luciéndola y expresó lo que siente por haber llegado hasta este punto de la competencia. Asimismo, hizo una dedicatoria.

"Un día muy especial para nosotros 6. Han sido muchos meses de clases, noches sin dormir, esfuerzo físico y mental para llegar a este día. Gracias, MasterChef Celebrity, poco a poco cumpliendo sueños. Esta filipina se la dedico a mi Familia", señaló Alejandra Ávila.

Por obvias razones, los seguidores y usuarios digitales felicitaron a la actriz, manifestando que quieren verla en la gran final.

 

¿Cuándo es la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity 2025?

La gran final de MasterChef Celebrity 2025 se llevará en pocos días. Puntualmente, será el día martes 25 de noviembre y se podrá ver a través de las distintas pantallas del Canal RCN, incluida la app.

MasterChef Celebrity 2025
Se acerca la final de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

Por otro lado, el Top 6 de esta temporada de 10 años de MasterChef quedó conformado por: Valentina Taguado, Michelle Rouillard, Pichingo, Carolina Sabino, Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila; dos de ellos no pasarán a la final.

