Sara Corrales será mamá: así reaccionó Carmen Villalobos y varias celebridades del entretenimiento

El 13 de noviembre el nombre de Sara Corrales se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas tras confirmar la importante noticia en que será madre, fruto de su relación con el empresario argentino Damián Pasquini.

Sin duda, varias celebridades que hacen parte del entretenimiento han compartido su emotiva reacción tras el importante paso que tendrá Sara a nivel personal al convertirse en madre por primera vez.

¿Cómo reveló Sara Corrales la noticia en que se convertirá en madre primeriza?

Es clave mencionar que hace unos meses, Sara Corrales causó emoción por parte de sus seguidores tras mostrar varios detalles de su especial boda con su actual esposo, el argentino Damián Pasquini, con quien ha construido una especial relación.

¿Quién es el actual esposo de Sara Corrales?

Desde entonces, la pareja ha aprovechado para contar varios acontecimientos de su especial relación mediante las diferentes plataformas digitales en las que han contado varios detalles de su vida y cómo les ha ido desde que están casados.

Así que este 13 de noviembre, Sara Corrales y Damián Pasquini compartieron la sorprendente noticia en que se convertirán en padres tras el anuncio que hicieron mediante su cuenta oficial de Instagram, expresando las siguientes palabras:

“Ese latido es la señal más hermosa. Es un alma que eligió nuestro amor como su hogar para llegar al mundo. Es la promesa de vida, nuestro milagro personal, y la confirmación de que pronto seremos tres Aún no sabemos si una niña o un niño llenará nuestros días de nuevas risas. Estamos en la espera más dulce de nuestras vidas. Y esta felicidad es tan inmensa, que no podíamos guardarla solo para nosotros”, agregó la pareja.

En el video se refleja que Sara Corrales se quebró en llanto al ver que está embarazada por primera vez y no dudó en compartir su reacción junto a su esposo por el especial momento que están atravesando a nivel personal.

¿Cómo reveló Sara Corrales que se convertirá en madre?

¿Qué dijeron Carmen Villalobos y otras celebridades tras confirmarse que Sara Corrales será madre?

Desde luego, la noticia ha causado gran conmoción por parte de varios internautas, en especial, por parte de celebridades como: Carmen Villalobos , Helen Ochoa, Mauricio Henao y El Rey de las extensiones, expresaron las siguientes palabras: