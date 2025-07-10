Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alejandra Ávila de MasterChef Celebrity sorprendió con radical cambio de look: así quedó

La actriz Alejandra Ávila de MasterChef Celebrity reapareció con una imagen totalmente renovada y le llueven elogios entre sus fans.

Alejandra Ávila sorprendió con nuevo look
Alejandra Ávila apareció con renovado look. (Fotos Canal RCN)

Una de las participantes que se ha llevado todas las miradas en la temporada actual de MasterChef Celebrity es la actriz Alejandra Ávila, por su carisma, físico y desempeño en las pruebas.

¿Cuál es el nuevo look de Alejandra Ávila de MasterChef Celebrity?

La recordada actriz de Hasta que la plata nos separe y Rojo Carmesí ha demostrado disciplina y empeño por mejorar cada día en la competencia.

Asimismo, Alejandra ha conquistado infinidad de corazones de los televidentes con su físico y estilo, el cual decidió renovar recientemente.

La actriz sorprendió a sus seguidores en Instagram al mostrarles su nuevo estilo de cabello. Alejandra mostró parte del proceso de su visita a la peluquería.

En el video Alejandra le pedía a su estilista de confianza un renovado look, pero con la petición de no volver al tono de cabello rubio.

Yo no quiero rubio.

Alejandra Ávila
Alejandra Ávila sorprendió con nuevo look. (Foto del Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Alejandra Ávila de MasterChef Celebrity al ver su nuevo look?

La actriz Alejandra Ávila fue asesorada por su estilista quien en el video le expresó que le haría un estilo que mantendría su tono de cabello: "Vamos a hacer la nueva técnica con la misma rama del color".

En el audiovisual el experto en cabello explica que el tono que le haría era uno que estaba de moda en esta temporada del año lalmado "Mocha Mousse".

Tras el resultado final, la actriz se mostró encantada con su nuevo estilo de cabello y así lo expresó con sus gestos al colocarse sus manos en el rostro como acción de sorpresa.

¿Qué reacciones provocó el nuevo estilo de Alejandra Ávila de MasterChef?

El video del nuevo estilo de la participante de MasterChef Celebrity ha empezado a ser tendencia en redes sociales y para muchos el cambio de la influenciadora fue una gran decisión.

En redes internautas han dejado comentarios como: "Se le iluminó el rostro", "Se ve más divina" o "Esa mujer cada día más linda".

Alejandra Ávila en el capítulo 44 de MasterChef
Alejandra Ávila de MasterChef despierta elogios por su nuevo look. (Foto del Canal RCN)

Sin duda alguna, el cambio de look de Alejandra Ávila ha despertado cientos de elogios por parte de los internautas, quienes han empezado a indagar sobre la vida sentimental de la actriz.

No obstante, Alejandra siempre se ha mantenido en reserva todo lo que tenga que ver con su vida sentimental, por lo que pretendientes no le faltan.

