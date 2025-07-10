Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Belén Alonso le envía indirecta a Raúl Ocampo tras roces en MasterChef: “Mis comparaciones pican”

La chef Belén Alonso se pronunció tras las diferencias que presentó con Raúl Ocampo, enviándole sorprendente indirecta.

Belén Alonso le envía sorprendente indirecta a Raúl Ocampo tras diferencias en MasterChef.
Foto: Canal RCN

En el capítulo 87 de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN, los participantes se enfrentaron a un nuevo reto creativo por parejas en el que algunos presentaron ciertas complicaciones con las preparaciones de sus respectivos platillos.

Durante el episodio, cada uno de los concursantes compartió su opinión acerca de lo que significa para ellos la creatividad. Así también, la chef Belén Alonso presentó algunas diferencias con Raúl Ocampo a lo largo del reto.

¿Por qué Belén Alonso presentó diferencias con Raúl Ocampo?

Cabe destacar que, durante el reto, la presentadora Claudia Bahamón les preguntó a los participantes acerca de la creatividad y el actor Raúl Ocampo compartió su postura acerca de su talento, expresando lo siguiente:

“Yo soy muy creativo cuando estoy en picos de emoción o en los picos más bajos. Lo que puede ser amargura, rabia, frustración. Yo puedo utilizar lo que me está pasando para hacer catarsis y salir del estrés”, añadió Raúl.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Entre tanto, Jorge Rausch intervino en las palabras de Raúl para recordar la vez en la que la chef Belén Alonso se desahogó frente a las opiniones de sus platillos:

“Siento que ya no me quiere, pero está bien”, agregó Belén. Posteriormente, Valentina Taguado expresó las siguientes palabras: “Entre Raúl y Belén lo que pasa es que en el reto de eliminación le dijo que era un hombre muy guapo, pero le parecía estúp#d#”.

Posteriormente, Raúl le envió una indirecta a la chef revelándole que a pesar de que no se “quieren”, lo primordial para él, es cautivar al jurado con su gran desempeño en la cocina, pues su prioridad es cocinar con técnica.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

¿Qué dijo la chef Belén Alonso tras diferencias con Raúl Ocampo?

Recientemente, la chef Belén Alonso compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 130 mil seguidores, su respuesta frente a las diferencias con Raúl Ocampo, en el que aclara que sus comentarios en la cocina no se deben tomar de manera personal:

“A veces mis comparaciones pican más que un chile, pero son de cocina, no de personas. La crítica es del plato, jamás del cocinero”, añadió Belén.

