Aida Victoria Merlano sorprendió con curiosa confesión sobre su proceso: "estoy libre"

La influenciadora Aida Victoria Merlano se habría referido a una situación que ha enfrentado desde hace 6 años y de la que poco habla en redes sociales.

Laura Camila Ibarra
Aida Victoria en una entrevista para Yo José Gabriel.
Aida Victoria se sinceró sobre su situación actual. Foto | Canal RCN.

Aida Victoria Merlano, una de las figuras del panoramma digital que se ha convertido en una de las más reconocidas, recientemente sorprendió al abrir su corazón para hablar con sus seguidores sobre un tema que poco aborda en redes sociales.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre cómo avanza su proceso?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la creadora de contenido ha construido una sólida comunidad de millones de seguidores, se mostró sincera al revelar cómo se siente frente a un tema que es bastante sensible, y aunque no dio mayores detalles, estaría relacionado con su situación con la justicia de este país.

"Me han escrito preguntándome mucho por mi proceso y sí, es un tema complejo que me pone ansi0sa, nerviosa y me llena de miedos", señaló la joven por medio de sus historias.

De acuerdo con sus palabras, pese a que ha sido un proceso bastante difícil, lo cierto es que hoy en día se siente libre y eso para ella es una completa bendición.

¿Cuál fue la confesión que hizo Aida Victoria Merlano sobre su proceso?

Según, Aida Victoria, ya son casi 6 años lidiando con todo este tema que tantos efectos ha causado en su vida, sin embargo, fue clara al mencionar que, aunque no ha sido nada fácil, no ha permitido que esto la límite o le quite su felicidad.

Aida Victoria en una entrevista para Yo José Gabriel.
Aida Victoria Merlano abrió su corazón con sus seguidores. Foto | Canal RCN.

En el video, que acompañó del citado texto, Merlano aparece interpretando una canción junto a uno de los mariachis que estuvo en su casa, mientras en su mano sostiene lo que parece ser una copa de vino.

¿Aida Victoria Merlano se mudó de casa?

Tras culminar su relación con Juan David Tejada, padre de su hijo, y en medio de la polémica que ha envuelto su ruptura con su expareja, la influencer tomó la decisión de mudarse de vivienda y empezar desde cero en otro lugar que también mostró por medio de sus historias.

Y es que previo a la mudanza, la mujer se ha mostrado expectante y feliz por esta nueva etapa que está a punto de empezar y que iniciará junto al pequeño Emiliano, su hijo.

Por ahora, muchos esperan conocer mayores detalles de cómo será el nuevo hogar de la Aida, pues seguramente ella misma presumirá el inmueble en el que dará inicio a una nueva vida.

