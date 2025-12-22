Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano sorprendió con curiosa confesión sobre su nuevo libro

Aida Victoria Merlano abrió su corazón para contar en qué se inspiró para sacar su nuevo libro y el significado detrás de él.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Aida Victoria Merlano en entrevista con Yo José Gabriel.
Aida Victoria Merlano sorprendió con revelación sobre su libro. Foto | Canal RCN.

Aida Victoria Merlano, quien recientemente acaparó la atención en redes sociales tras anunciar el lanzamiento de su primer libro, nuevamente despertó el interés de los internautas tras confesar cómo surgió la idea de sacar este escrito.

¿Aida Victoria Merlano lanzó su primer libro? Esto dijo la influencer

A través de su cuenta de Instagram, en donde la creadora de contenido acumula millones de seguidores, hizo la famosa dinámica de preguntas y respuestas, espacio en el que se mostró abierta a responder todo tipo de curiosidades relacionadas con el reciente lanzamiento, "chisme sobre el libro", escribió.

Allí, uno de sus seguidores quiso preguntarle puntualmente sobre aquello que la llevó a tomar la decisión de escribir, "¿Qué te inspiró a escribir? Te amo", preguntó.

"Siempre que me enamoro o me entuso escribo cartas, un día le leí una a mi mejor amiga y me dijo llorando: "es impresionante cómo puedes poner en palabras lo que otros sentimos y no sabemos expresar, así que empecé a ponerlas en un documento", comentó la influencer.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre el lanzamiento de su primer libro? e

De acuerdo con la creadora digital, luego de un tiempo prolongado enviándole a su amiga estos textos, ambas se dieron cuenta de que le salió un libro.

Tras su revelación, Merlano dejó ver que, finalmente el libro que lanzó hace tan solo un par de días, es el resultado de todo lo que en su momento salió desde su corazón y quiso plasmar a través de la escritura .

"Hasta que nos dimos cuenta que salió un libro, así que son mis sentimientos más profundos de amor y desamor", señaló.

¿De qué se trata el nuevo libro de Aida Victoria Merlano?

En la misma dinámica, otro de los usuarios también la abordó para preguntarle cuál fue esa carta que más le dolió escribir, interrogante que la joven también respondió y dejó un pequeño fragmento para despejar la duda de la persona, "adivina", dijo y procedió a compartir lo siguiente:

"Sé de dolor y de tristezas, pero perdernos fue una del las cosas más dolorosas de mi vida, fue como una puñ4ald4: dolió cuando entra el cuch1ll0, pero sangr0 durante meses", fueron las palabras de Aida Victoria.

Entretanto, la mujer sigue causando furor en las plataformas digitales, en donde se ha mostrado muy activa compartiendo detalles de su lanzamiento y de los logros recientes de su vida, entre esos, la adquisición de su nueva camioneta.

