Aida Victoria Merlano sorprende con tatuaje gigante en su brazo

La creadora de contenido digital Aida Victoria Merlano sorprendió a sus cientos de seguidores al reaparecer en las redes sociales con un enorme tatuaje que cubre gran parte de su brazo izquierdo. La influenciadora mencionó que se sentía genuinamente feliz, mientras posaba junto a su hijo, Emiliano.

¿Qué tatuaje se hizo Aida Victoria Merlano?

Aida Victoria Merlano inició sus vacaciones en San Andrés el pasado miércoles 7 de enero junto a su pequeño hijo Emiliano, quien por primera vez conoció el mar. Durante las primeras horas en la isla, la creadora de contenido decidió hacer un cambio en su imagen y realizarse un enorme tatuaje en su brazo.

Aida Victoria Merlano comparte imágenes de sus vacaciones en la playa. (Foto: Canal RCN)

La influenciadora explicó que su diseño que constaba de una flor y mariposas era realmente temporal, pues se trataba de un tatuaje realizado con henna por uno de los isleños del lugar durante su visita a la playa. “Me hice un tatuaje temporal en la playa”, comentó.

Vale la pena destacar que este tipo de tatuajes suelen durar entre dos o tres semanas mientras se va desvaneciendo gradualmente. Así mismo, la influenciadora manifestó que se sentía “genuinamente feliz” por vivir sus primeras vacaciones en compañía de su hijo Emiliano, producto de su relación con Juan David Tejada ‘El agropecuario’.

¿Cómo vive Aida Victoria Merlano sus primeras vacaciones junto a su hijo?

La creadora de contenido manifestó por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, que había aprovechado sus vacaciones para invitar a algunas de sus empleadas que no lograron viajar durante su descanso en diciembre.

Junto a ellas y su hijo, Aida Victoria Merlano ha disfrutado de las paradisiacas locaciones que ofrece San Andrés Islas.

“Le pregunto a mi equipo de trabajo: muchachas, ¿qué hicieron estas vacaciones? Ah, no, jefa, descansar en la casa... No, mi amor, les dije: mañana se me vienen con una maleta lista, porque nos vamos para San Andrés”, mencionó.

El gesto no pasó desapercibido en redes sociales en donde cientos de fanáticos elogiaron a la influenciadora por tener este detalle con sus trabajadoras.