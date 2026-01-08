Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano sorprende con tatuaje gigante en su brazo

La influenciadora Aida Victoria Merlano sorprendió al enseñar el enorme tatuaje que ahora cubre gran parte de su brazo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Aida Victoria Merlano impacta en redes al mostrar enorme tatuaje en su brazo
Aida Victoria Merlano impacta en redes al mostrar enorme tatuaje en su brazo. (Foto Canal RCN | Freepik).

La creadora de contenido digital Aida Victoria Merlano sorprendió a sus cientos de seguidores al reaparecer en las redes sociales con un enorme tatuaje que cubre gran parte de su brazo izquierdo. La influenciadora mencionó que se sentía genuinamente feliz, mientras posaba junto a su hijo, Emiliano.

Artículos relacionados

¿Qué tatuaje se hizo Aida Victoria Merlano?

Aida Victoria Merlano inició sus vacaciones en San Andrés el pasado miércoles 7 de enero junto a su pequeño hijo Emiliano, quien por primera vez conoció el mar. Durante las primeras horas en la isla, la creadora de contenido decidió hacer un cambio en su imagen y realizarse un enorme tatuaje en su brazo.

Aida Victoria Merlano causa revuelo al mostrarse en la playa
Aida Victoria Merlano comparte imágenes de sus vacaciones en la playa. (Foto: Canal RCN)

La influenciadora explicó que su diseño que constaba de una flor y mariposas era realmente temporal, pues se trataba de un tatuaje realizado con henna por uno de los isleños del lugar durante su visita a la playa. “Me hice un tatuaje temporal en la playa”, comentó.

Artículos relacionados

Vale la pena destacar que este tipo de tatuajes suelen durar entre dos o tres semanas mientras se va desvaneciendo gradualmente. Así mismo, la influenciadora manifestó que se sentía “genuinamente feliz” por vivir sus primeras vacaciones en compañía de su hijo Emiliano, producto de su relación con Juan David Tejada ‘El agropecuario’.

¿Cómo vive Aida Victoria Merlano sus primeras vacaciones junto a su hijo?

La creadora de contenido manifestó por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, que había aprovechado sus vacaciones para invitar a algunas de sus empleadas que no lograron viajar durante su descanso en diciembre.

Artículos relacionados

Junto a ellas y su hijo, Aida Victoria Merlano ha disfrutado de las paradisiacas locaciones que ofrece San Andrés Islas.

“Le pregunto a mi equipo de trabajo: muchachas, ¿qué hicieron estas vacaciones? Ah, no, jefa, descansar en la casa... No, mi amor, les dije: mañana se me vienen con una maleta lista, porque nos vamos para San Andrés”, mencionó.

El gesto no pasó desapercibido en redes sociales en donde cientos de fanáticos elogiaron a la influenciadora por tener este detalle con sus trabajadoras.

Aida Victoria Merlano causa revuelo al mostrarse en la playa
Aida Victoria Merlano comparte imágenes de sus vacaciones en la playa. (Fotos: Canal RCN y Freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juliana Calderón preocupó a sus seguidores. Juliana Calderón

Juliana Calderón preocupó al revelar que un integrante de su familia sufrió un problema médico

Juliana Calderón alarmó a sus seguidores al revelar que un integrante de su familia sufrió un problema médico de urgencia.

¿Karen Sevillano le fue infiel a Neider García? Karen Sevillano

¿Karen Sevillano le fue infiel a Neider García? Esto fue lo que respondió la creadora de contenido

Karen Sevillano respondió a diversos rumores sobre ella, entre esos si le ha sido infiel a su pareja Neider García.

El significado que tiene el nombre Mila, la bebé de Sara Corrales Sara Corrales

Sara compartió en redes cómo lucen las primeras pataditas de su bebé

Sara Corrales enterneció a sus seguidores al mostrar las primeras pataditas de su bebé y aclarar detalles sobre el proceso que la llevó a ser mamá.

Lo más superlike

¡Adiós a un actor! Murió famosa celebridad a sus 24 años tras una grave enfermedad: así se anunció Talento internacional

¡Adiós a un actor! Murió famosa celebridad a sus 24 años tras una grave enfermedad: así se anunció

El mundo de la televisión se viste de luto tras confirmarse la muerte de famoso actor, quien luchó por grave enfermedad.

Johanna Fadul sorprendió al revelar cómo enfrentará los coqueteos en La casa de los famosos 3 Johanna Fadul

Johanna Fadul advierte qué pasará si alguien le coquetea en La casa de los famosos 3

Yeison Jiménez llamó la atención tras un gesto hacia una artista callejera Yeison Jiménez

EN VIDEO: Yeison Jiménez sorprendió con inesperado gesto hacia una artista callejera de Manizales

Moderación e información son clave para reducir riesgos asociados a estas bebidas. Salud

Beneficios, riesgos y lo que debes saber antes de consumir bebidas energizantes

Ángela Aguilar cerró el 2025 con un mensaje cargado de reflexión. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar revela detalles y emociona al iniciar el año de su boda