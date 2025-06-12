Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano se sometió a cambio en su rostro, así luce ahora

Aida Victoria Merlano se realizó un procedimiento en su cara y mostró el resultado a sus fanáticos.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Aida Victoria Merlano
Aida Victoria Merlano mostró nuevo cambio en el rostro/Canal RCN

La influenciadora Aida Victoria Merlanomostró a sus millones de fanáticos el procedimiento que se realizó para mejorar la apariencia de su rostro.

¿Qué se hizo Aida Victoria Merlano?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de ocho millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró realizándose unos nuevos cambios en su cara.

Aida Victoria merlano se hace procedimiento en el rostro

Según explicó no se va a dañar su rostro como muchos piensan, sino que decidió hacerse algunos retoques para mejorar su aspecto y verse más radiante.

Detalló que se hizo un combo de iluminación con ácido hialurónico en la boca, un bioestimulad*r de colágeno para que se vea más joven y luminosa y algunos puntos de botox para no verse arrugada.

Posteriormente, enseñó el resultado posando frente a la cámara en modo selfie e indicando lo satisfecha que quedó con el resultado, pues indicó que siempre la mirada más levantada.

Recordemos que, la influenciadora también ha presumido su figura, la cual logró recuperar rápidamente a pocos meses de haber dado a luz a su hijo.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el cambio de Aida Victoria Merlano?

Luego de la revelación de Aida Victoria Merlano tras su procedimiento en su rostro, miles de internautas reaccionaron al respecto, algunos elogiando lo bien que quedó, mientras que otros no dudaron en criticarla.

aida victoria merlano tras cambio en su rostro

Por ahora, la influenciadora sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos con su diverso contenido en redes sociales sobre su estilo de vida, sus tips de belleza y en especial su maternidad con su hijo Emiliano, fruto de su pasado matrimonio con el empresario Juan David Tejada, conocido como 'El agropecuario'.

La barranquillera se ha mostrado muy feliz con su pequeño luego de cumplir su sueño de convertirse en madre, tal y como mencionó en repetidas ocasiones.

Asimismo, está disfrutando de su romance con el empresario Felipe Zapata, con quien se le ha visto públicamente juntos, pero cuya relación ha querido mantener alejada de las redes sociales luego de la polémica que se ha provocado tras su ruptura con Juan David Tejada.

