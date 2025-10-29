Aida Victoria Merlano se sinceró tras polémica por su ruptura: "me da ira"

La influenciadora Aida Victoria Merlano reaccionó luego de que tergiversaran algunas de sus palabras en medio de su polémica ruptura con Juan David Tejada.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocido actor ocultó que se convertiría en padre y ahora le da la bienvenida a su primer hijo

¿Qué consejo ofreció Aida Victoria Merlano que causó revuelo?

La creadora de contenido realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde suma millones de seguidores, en la que compartió un consejo para los emprendedores, en el que les resaltó que siempre que salgan a la calle debes estar preparados y tener a la mano sus productos porque se pueden encontrar a la persona correcta que le transforme la vida cuando menos se lo esperan.

Dichas palabras, varios internautas la descontextualizaron y las volcaron a que estaba haciendo una analogía en situaciones sentimentales, provocando que ella se pronunciara.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano luego de que descontextualizaran su consejo?

Por medio de sus historias en la misma red social reaccionó detallando que ella se refería a un consejo empresarial no de relaciones amorosas.

"Porque la de hombres no me la sé, pero la de hacer plata sí (...) era un gran consejo y la gente cree que estoy hablando de relaciones sentimentales, pero por favor, usted qué cree que yo qué soy, qué tengo más cara que espalda", dijo.

Asimismo, indicó lo mucho que le molestó que todo lo dirijan a la controversia que está protagonizando con su expareja y padre de su hijo Emiliano.

"Me da ira, uno dizque dando un consejo de valor y los mugrosos descontextualizando", agregó.

Artículos relacionados Viral Yeri Mua arremetió contra Diego Trujillo tras tildarla de "grilla"

¿Aida Victoria Merlano tiene afección de salud?

La influenciadora mostró que en medio de toda la polémica le salió un orzuelo, del que destacó que está desesperada con él, haciendo contenido de humor con dicha situación.

Por ahora, la creadora de contenido sigue entreteniendo a sus fanáticos con sus publicaciones en redes sociales y disfrutando de su maternidad con su pequeño Emiliano, a quien no ha querido mostrarle el rostro, guardando su privacidad.

Por su parte, Juan David Tejada ha destacado que pronto dará a conocer información de sus ingresos de lo que tanto lo han cuestionado tras su controversia con la barranquillera.