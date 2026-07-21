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Aida Victoria Merlano se besa con famoso stream en pleno live, ¿nueva relación?

La influenciadora Aida Victoria Merlano habría confirmado su nueva relación.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
aida victoria merlano con escro
Aida Victoria Merlano se besó con stream/Canal RCN

La influenciadora Aida Victoria Merlano habría confirmado su nueva relación con el stream Escro luego de protagonizar románticos besos en plena transmisión en vivo.

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¿Aida Victoria Merlano tiene una nueva relación?

Desde hace varias semanas se viene rumorando una posible relación entre la barranquillera y el creador de contenido Escro luego de que la influenciadora revelara algunos detalles que le habría enviado él, además de cierta conexión que se les ha visto en varios encuentros.

aida victoria merlano tendria nueva relacion

Aunque, ambos han detallado que se encuentran solteros, ambos estarían en un proceso de conquista, según han evidenciado en sus plataformas.

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¿Aida Victoria Merlano se besó con Escro?

La empresaria realizó un stream junto con varios amigos, con quienes estuvo en una fiesta de revelación de género.

aida victoria merlano se besa con escro

En medio de la dinámicas, jugó con el stream de espalda y si volteaban a la misma dirección debían darse un beso, por lo que, no dudaron en cumplir.

Los influenciadores cumplieron con el beso, que desató toda una euforia entre los que estaba alrededor y los fanáticos que estaban viendo el en vivo.

Asimismo, minutos después protagonizaron otro beso, con el que para muchos confirmarían su romance.

Luego de sus besos, miles de internautas reaccionaron al respecto, algunos a favor de que tengan una relación, mientras que otros no dudaron en criticarlos y juzgar su comportamiento.

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Por ahora, ninguno de los dos se ha referido a las afirmaciones de que ya tendrían algo más formal, generando gran expectativa entre sus fieles admiradores sobre si se darán una oportunidad o no en el amor.

Mientras tanto, cada uno sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos con su respectivo contenido, con el que tanto suele cautivar a sus admiradores.

Al tiempo, Aida Victoria Merlano continúa disfrutando de su tiempo junto con su hijo Emiliano, fruto de la relación pasada que tuvo con Juan David Tejada, conocido como 'El agropecuario', con quien ah tenido varias diferencias después de su ruptura, en especial por el cuidado de su pequeño, tanto así que han tenido que solucionar dichos problemas a través de la vía legal.

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