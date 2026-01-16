Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano rompe el silencio y hace confesión sobre su hijo: "Vivía llevada"

Aida Victoria Merlano abrió su corazón en redes sociales y habló sobre el giro que dio su vida la llegada de su hijo Emiliano.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Aida Victoria Merlano se sinceró sobre ser mamá
Aida Victoria Merlano habló sobre sus cambios tras la maternidad. (Foto Canal RCN)

Aida Victoria Merlano compartió un emotivo mensaje en el que reflexiona sobre el giro que dio su vida con la llegada de su hijo Emiliano.

¿Cuál fue la confesión que hizo Aida Victoria Merlano sobre su hijo?

La influenciadora desde la llegada de su hijo Emiliano a finales de julio de 2025 se ha mostrado enfocada en su crianza y en disfrutar de cada minuto a su lado.

Por eso, a través de sus redes sociales, la barranquillera ha estado compartiendo detalles de lo que ha sido esta etapa en su vida llena de retos, emociones y aprendizajes.

Precisamente, en la jornada del 16 de enero la influenciadora decidió compartir un emotivo video en sus redes sociales en donde mostró un momento de amor junto a su hijo en su casa.

Junto al emotivo clip, la influenciadora quiso hablar sobre cómo su hijo llegó a su vida a cambiar por completo sus pensamientos y a sacar esos miedos que la perseguían y la hacía no ir por el camino correcto.

El tierno momento entre Aida Victoria y su hijo Emi
Aida Victoria Merlano se sinceró sobre el cambio en su vida con la llegada de Emiliano. (Foto: Canal RCN y Freepik)

¿Qué cambió en la vida de Aida Victoria Merlano con la llegada de Emiliano?

Aida Victoria Merlano habló de cómo la maternidad no la cambió por completo, sino que le permitió descubrir una versión nueva y más consciente de sí misma.

Aida era desordenada y vivía llevada por la levedad. No porque no supiera profundizar, sino porque antes de Emi la vida todavía se sentía como un ensayo general.

La influenciadora aseguró en su mensaje que aunque no sentía que estuviese haciendo todo mal en su vida, sí sentía que todo lo que pasaba a su alrededor y en su vida no tenía un fin.

Algo que cambió al parecer con la llegada de Emiliano, quien la ha ayudado a encontrarle la razón a muchas cosas de su vida y también a descubrir una mejor versión suya.

Entonces nació Emi. Y algo en ella se reconoció. No fue que Aida dejara de ser quien era, fue que descubrió una versión nueva de sí misma.

¿Qué reacciones dejó la confesión de Aida Victoria Merlano?

Como era de esperarse el video y mensaje que compartió Aida Victoria Merlano sobre su faceta como mamá y cómo su hijo logró cambiarla por completo no pasaron por desapercibido.

Aida Victoria Merlano fue centro de elogios por parte de sus seguidores, quienes le expresaron en los comentarios que esa publicación les había sacado más de una lágrima.

Asimismo, muchos se mostraron de acuerdo con ella al asegurarle que era verdad su cambio y que sin imaginárselo su faceta como mamá era la favorita de muchos.

El gesto de Aida Victoria con su hijo que conquistó a sus seguidores
Aida Victoria se sinceró sobre su faceta como mamá. (Foto: Canal RCN - Freepik)
