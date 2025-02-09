Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano reveló cómo suele ser un día siendo mamá

La influenciadora Aida Victoria Merlano reveló cómo suelen ser sus días tras dar a luz a su hijo Emiliano.

La influenciadora Aida Victoria Merlano reveló con humor cómo suele ser un día en la vida de una mujer que acaba de dar a luz.

¿Cuándo tuvo Aida Victoria Merlano a su primer hijo?

La creadora de contenido reveló a sus millones de fanáticos el nacimiento de su primogénito el pasado 29 de julio, fruto de su matrimonio con el empresario Juan David Tejada.

Desde la llegada del pequeño, la influenciadora ha mostrado a sus seguidores parte de cómo ha vivido el proceso de maternidad.

¿Cómo es un día de una recién parida, según Aida Victoria Merlano?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de siete millones de seguidores, compartió un video en el que mostró con humor cómo suelen ser sus días.

En la grabación mostró lo mucho que le molesta cuando llegan visitas de allegados sin avisar que quieren conocer al bebé.

Continuó enseñando los cambios de humor que tiene, pasando de estar bien a terminar llorando.

Siguió dejando ver lo poco que le hace caso a los comentarios de quienes critican su forma de criar a su bebé.

Asimismo, revela cómo deja todo listo cuando debe irse y dejar a su pequeño en cuidado de otra persona, destacando que no debe olvidarse como mujer y al regresar siente sentimiento de culpa por no estar junto a su hijo.

Finalizó dando a entender lo mucho que deja de lado a su pareja y padre de su bebe por estar al 100% enfocada sobre el niño.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el video de Aida Victoria Merlano sobre su posparto?

Tras su revelación, logró miles de corazones con poco tiempo de haberlo revelado y comentarios donde la llenaron de halagos por el gran papel de madre que ha hecho y donde muchas seguidoras que son mamás coincidieron con ella.

Otros tomaron su performance con humor y aprovecharon para pedirle que pronto pueda mostrar el rostro de su bebé, el cual no ha mostrado públicamente y que ya cumplió un mes de nacido.

