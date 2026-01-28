Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano reapareció llorando en redes y preocupó a sus seguidores; esta es la razón

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano conmovió a su comunidad digital al revelar el motivo detrás de sus lágrimas.

Aida Victoria Merlano preocupa.
Aida Victoria Merlano preocupa al mostrarse llorando. (Foto Canal RCN)

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano conmovió en redes sociales al aparecer llorando.

Aida Victoria Merlano llora.
Aida Victoria Merlano llora al ver sus viejos videos. (Foto Canal RCN)

¿Por qué Aida Victoria Merlano apareció llorando en sus redes sociales?

La influenciadora subió una historia en la que se le ve llorando mientras observa sus viejos videos y los contenidos que realizó cuando estaba comenzando en el mundo digital.

Aida explicó que algunos de esos clips son muy fuertes y le tocaron las fibras, por lo que planea compartir sus favoritos con sus seguidores.

La influenciadora compartió que ver sus antiguos videos le generó una mezcla de nostalgia y sensibilidad.

Algunos de esos momentos reflejan etapas difíciles de su vida, y al revivirlos no pudo contener las lágrimas.

“Ayer vi videos míos viejos y hay muchos tan…Compartiré mis videos viejos favoritos”, escribió Aida Victoria Merlano en su publicación.

La empresaria también ha estado respondiendo a los comentarios que le hacen los internautas en su cuenta de Instagram.

Aida le respondió a una seguidora que la criticó por dejar gatear a su hijo Emiliano en el piso sin protección.

La barranquillera aclaró que esa práctica fue recomendación de la pediatra y que muchas veces las personas creen saber más que los profesionales.

La creadora reafirmó su postura de confianza en los especialistas y en las decisiones que toma como madre.

El pequeño Emiliano se ha convertido en protagonista de las publicaciones tanto de Aida como de su padre, Juan David Tejada.

¿Por qué Aida Victoria Merlano muestra el rostro de su hijo Emiliano?

La influenciadora ha defendido su decisión de mostrar el rostro del niño y Tejada también comparte fotografías y videos sin restricciones.

Esta situación ha generado debate en redes y críticas, pues algunos consideran que ambos utilizan al menor para enviar indirectas o llamar la atención de la opinión pública.

Sin embargo, Aida se ha mostrado firme en su postura y asegura que cada proceso en el crecimiento de Emiliano es motivo de orgullo y merece ser compartido.

Por su parte, Tejada, conocido como “El Rey de los Agropecuarios”, continúa enfocado en su acondicionamiento físico y en sus rutinas de ejercicio, mientras Aida ha comentado que inició el año con mucho trabajo y sorpresas para su comunidad digital.

Aida Victoria Merlano se mostró vulnerable.
Aida Victoria Merlano se mostró vulnerable en redes sociales. (Foto Canal RCN)
