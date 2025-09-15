Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano hizo inesperada confesión tras el nacimiento de su hijo: "pido perdón"

Aida Victoria Merlano se sinceró con sus seguidores y habló del proceso de transformación que ha tenido su cuerpo.

Laura Camila Ibarra
Aida Victoria Merlano durante entrevista con Yo José Gabriel.
Aida Victoria Merlano hizo inesperada revelación. Foto | Canal RCN.

Aida Victoria Merlano, quien ha logrado consolidarse como una de las figuras más reconocidas del panorama digital en el país, nuevamente llamó la atención en redes sociales al compartir el testimonio de lo que ha sido la transformación de su cuerpo desde el nacimiento de su hijo.

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida influenciadora acumula millones de seguidores, admitió que antes de dar a luz ella decidió cotizar una liposucción, pues en un principio pensaba que se iba a tardar mucho tiempo en recuperar su figura.

Sin embargo, luego de convertirse en madre el pasado 29 de julio, la creadora de contenido ha ido notando cómo su cuerpo ha ido tomando su antigua forma, mucho más rápido, por lo que hoy, un mes y medio después de haber nacido su bebé, se dejó ver impresionada de cómo luce frente al espejo.

“Yo pensé que me iba demorar como un año recuperando mi cuerpo, porque a ver acabas de dar vida, pero se los juro, la alimentación lo es todo porque yo no he tenido tiempo de entrenar juiciosa”, aseguró Merlano, quien inició el video pidiendo “disculpas públicamente”.

¿Por qué Aida Victoria Merlano desistió de someterse a un procedimiento estético?

De acuerdo con Aida Victoria, aunque quisiera poder hacerlo con más frecuencia, los cuidados del pequeño Emiliano no le permiten asistir al gimnasio, tanto así que reveló que, desde la llegada de su bebé, solo ha podido entrenar seis veces aproximadamente.

Frente a los cambios que ha tenido su cuerpo a pesar de que fue reciente el proceso de parto, la joven insistió en la importancia de tener buenos hábitos alimenticios, pues, aunque el ejercicio es importante, una alimentación balanceada marca la diferencia.

Así pues, Merlano descartó cualquier posibilidad de someterse a un nuevo procedimiento estético, pues se mostró más que satisfecha de cómo poco a poco se va sintiendo a gusto respecto a su figura y la manera en que nuevamente se va a adaptando.

